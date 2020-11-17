劉兆佳：田言論仍屬個人意見 提出理據要思考

政府消息：曾合法行為現或犯法

本地法追究說法過重

政府消息人士表示，港區國安法生效後，過去一些行為屬合法，但現在仍繼續的話，或被視為觸犯國安法，故任何團體或個人要謹慎，即使支聯會也不會獲豁免，只要該會不觸及國安法便無問題。至於田飛龍建議用刑事罪行條例或社團條例，處理支聯會在國安法生效前的行為，消息人士認為田的說話或過重了，強調只要支聯會不觸犯法例便不會有事。

劉兆佳就說，中央或港府是否想取締支聯會，他無法得知，但估計田的言論仍屬個人意見。不過，他說國安法實施後，中央要求「撥亂反正」，防止外部勢力介入香港，如有團體提出「結束一黨專政」綱領，在新的國際形勢及香港政治環境下，有內地學者提出關注，不足為奇，又認為田提出的指控非無的放矢。

（港區國安法）