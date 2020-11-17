續辦六四集會講明風險 支聯：參加者或增顧忌

田飛龍：五大綱領攻擊中共領導憲法

過往默認放任六四集會

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍接受本報查詢表示，以往支聯會可舉行六四集會，不代表一定合法，形容過往是「默認」、「放任」狀態，稱支聯會五大綱領觸及對中共領導、憲法的攻擊，涉顛覆意圖，在國安法下如繼續原有行為，「會有很大的法律風險」。

支聯：行使集會自由無犯法

支聯會常委趙恩來稱「做開的會繼續做」，預計明年或因疫情未必能舉行集會，並說參加者無可避免或會較顧忌，「始終他們是和理非」，但稱不能因而改變，「（回歸後）每年都認為（燭光集會）是最後一年，現時賺了23年」。支聯會副主席鄒幸彤亦稱，行使集會自由本身無犯法，國安法屬政治罪名，無法規避；被問到集會參加者的風險，她稱會將風險「攤開來講」，支聯會本身會堅持，參加者則要自行評估風險。

叫口號犯法否

譚耀宗：視乎意圖組織行為

被問到六四集會參加者高呼「結束一黨專政」等口號會否涉違法，全國人大常委譚耀宗回覆本報查詢，稱起訴一個人並非如此簡單，要經多項程序，「不是說句話就馬上拘捕，有無意圖、組織、行為如何，有很多因素，不需要太多擔心」。

梁美芬：沒與港獨割席或違國安法

基本法委員會委員梁美芬稱，上次六四集會有人帶同「港獨」旗進場，她稱支聯會作為集會的負責機構，沒有「割席」或請其離場，或違反國安法。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱舉辦六四集會紀念、哀悼沒問題，「如果目標是推翻中央政府，當然會受影響」。葉太並稱，警方曾向集會發出不反對通知書，「過去都沒有問題，要看將來的性質如何」。

翻查資料，基本法委員會副主任譚惠珠曾於電台節目表示，市民可出席合法遊行、集會，但如出現暴力事件，或有人叫「結束一黨專政」口號，會呼籲市民離開，稱「君子不立危牆之下」。

（港區國安法）