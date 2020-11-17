京學者指涉違多法 支聯：續堅持 田飛龍促窮盡資源檢控 傅華伶：和平表達非顛覆

港大法律學院院長傅華伶強調，支聯會的身分、地位本身並不構成犯罪，和平、合法的表達並不能構成顛覆罪。

保安局：是否違國安法由法庭裁定

保安局回應本報查詢，表示不會就個別人士言論或情况作評論，稱個別團體是否違反港區國安法，控方須在法庭就控罪舉證，被告是否犯罪須視乎證據和事實，由法庭裁定。

田飛龍前日在《商報》撰文，形容支聯會為「政治顛覆性組織」，是以「愛國民主」為名義展開的、以香港為基地、勾結外部勢力的「顏色革命組織」。文中指稱支聯會涉違反多項法律（見表），提到港區國安法立法後支聯會「五大綱領」不變，涉顛覆國家政權。田飛龍建議「啟動並窮盡本地法律資源加以檢控和懲治」，若本地法律無法有效懲治，可啟動港區國安法程序。

田飛龍回應本報查詢稱，文章為「個人的觀察，不代表官方」，他形容支聯會過往作為，在香港本地法律「沒有被嚴肅的研判對待」、「一直被放縱」；他稱國安法生效後，支聯會以往行為，包括批評中國體制、大規模集會、攻擊一黨專政，在國安法下或有違法嫌疑。

李卓人：中共貫徹恐懼治港 爭民主無罪

李卓人表示，田飛龍文章是冀貫徹中共以恐懼手法治港，威嚇支聯會愛國民主運動，「欲加之罪，何患無辭」。他強調「爭取民主無罪」，推動五大綱領不會退縮。

港大法律學院院長傅華伶回覆本報查詢，表示要構成國安法的犯罪，必須有犯罪行為，「和平、合法的表達並不能構成顛覆罪」。他指出，顛覆國家罪必須有使用「武力、威脅使用武力或者其他非法手段」，須建基於非法集結、非法遊行等另一個犯罪基礎之上。傅華伶又稱，「顏色革命」並非法律概念或罪名，「顏色革命」可能包括合法行為、非法或暴力行為，當中只有非法、暴力的「顏色革命」行為，才可能構成顛覆國家罪。

張達明：是否言論自由變 不犯法變犯法？

港大法律學院首席講師張達明表示，支聯會所做的已有多年，並非今日才發生，「他們做的事無變過，但是否香港言論自由變了，他們以往做的事不犯法，現在變犯法？」他稱暫未認為田飛龍言論代表官方，「有時發言後未必有下文，或是看坊間反應如何」，強調看不到支聯會所做的事如何違反法例。

被問到「結束一黨專政」綱領是否違法，基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬稱支聯會提出打倒政權的口號一向有風險，國安法下行事應收斂。

（港區國安法）

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