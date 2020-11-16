5天連現不明個案 許樹昌：令人擔憂

染疫裝修工病發後赴馬會會所

昨公布新增14宗確診，當中有9宗輸入，涉及印尼、波蘭、菲律賓、孟加拉等，有3名外傭及兩名船員。另有1宗源頭不明及4宗與早前確診的本地個案患者相關。

感染源頭不明的49歲男子，於11月6日病發，他在潛伏期曾與朋友到尖沙嘴金馬倫道的酒吧，病發當日曾到朗豪坊，病發後3天曾到位於山光道25號的馬會跑馬地會所，6日後曾到寓所附近的新田圍邨商場。

行山群組增至4人

其餘為本地相關個案，日前確診的65歲退休漢曾與友人行山，會由旺角遠足至西貢井欄樹，其行山友人、72歲男（第5457宗），以及其63歲同住家人（第5459宗）確診，連同前日公布確診的68歲女、即72歲翁的妻子，該遠足群組合共4人染疫。

許：疫情回升 繁殖率逾1

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前要密切留意源頭不明個案比例的升幅，加上港大數據顯示病毒即時繁殖率已超過1，代表疫情正回升，呼籲市民提高警惕、保持社交距離。

政務司長張建宗昨在網誌稱，近日個案有反彈迹象，第四波「一觸即發」，加上冬季流感季節，情况令人憂慮。他呼籲市民提高警覺，堅守社交距離。

此外，運輸署今日起將增加7個臨時檢測套裝派發及收集中心至11個，有關中心分佈於港九新界，並運作至後日（18日）。

（疫情第三波）