社區檢測中心啟用 排隊兩小時惹鼓譟

政府凌晨的新聞稿稱，4個社區檢測中心昨日全日合共為超過2380人提供價格較相宜的病毒檢測服務。

胡定旭：視反應調人手

胡定旭昨早到元朗的檢測中心視察，他會見傳媒稱，昨有370人登記檢測，另有不少市民即場排隊測試，形容「反應非常好，比預期多人」。他稱場內設有4個採樣攤位，全由護士採樣，又說華昇本身有數百名員工，會因應市民反應調配採樣人手及加開攤位。

胡又說，檢測的市民24小時內會有結果，翌日需前往檢測中心取回陰性報告，他說這是政府要求的做法，但有市民認為安排不便，他會向政府轉達市民意見，以探討能否以手機發送報告。他續稱，有關樣本檢測會使用三合一的方式，與全民檢測做法相同，華昇每日最多可應付9萬個樣本。

翌日需回中心取報告 倡發手機

昨早10時許，元朗檢測中心大排長龍，大量市民未有預約到場，並查詢回內地可否免檢疫、如何登記等問題。有市民在胡定旭見記者期間情緒激動，與在場職員口角，不滿排隊接近2小時仍未能進入。胡稱昨日是首日運作，希望給予多點時間，會探討如何改善。

至下午1時許，該檢測中心有約30人排隊進場檢測，現場所見大部分排隊市民為中年人，部分操普通話。該中心每次檢測收費240元，市民黃先生昨晨才從新聞得知道社區檢測中心開始運作，本以為檢測免費，排隊輪候兩小時進入會堂後才知是收費。他認為會堂位置尚可，「起碼知點嚟」，又稱之前無參加普及檢測，今次檢測「想試吓係咩感覺」，亦有信心最後檢測為陰性，「因為我成日留喺屋企」。

傍晚人少 職員稱多用以北上

中心運作至晚上8時，昨傍晚6時許，前往中心檢測者寥寥無幾，工作人員在大堂休息。有輪椅人士前來檢測，向職員表示有檢測結果後「即刻返大陸」。在內地從事生產業的羅先生晚上近7時到場，希望獲取陰性報告前往內地工作。

華大職員在會堂外貼出告示，提醒檢測者持檢測結果前往廣東仍須隔離14日，其中一名華大員工表示，接受檢測者「八九成都係攞嚟返大陸」。

（疫情第三波）