「安心出行」今推 醫護查閱須用戶首肯 薛永恒：手機資料31日自動刪 政府不備存

「安心出行」流動應用程式今日起供下載，自行記錄出行地點及時間，協助追蹤確診者行蹤和追查可能接觸者。市民下載程式後毋須登記即可使用，以手機掃描場所二維碼或的士上「黃色車牌」，離開時再選擇「離開」，有關逗留地點和時間的資料會存於手機，31日後自動刪除，政府不會備存。若用戶和確診者相若時間到過同一場所或乘過同一的士，程式會發出通知及健康建議。

6000場所1.8萬的士供掃碼

薛永恒稱，目前有6000個公私營場所會有可供掃描的二維碼，5000個為公營場所，另有1000個私營食肆、酒吧、美容院參與。他稱，政府接觸的業界大部分樂意參加，盼未來可增加參加的場所。現有約1.8萬輛的士亦會於車內設黃色車牌供掃描，用戶亦可自行輸入車牌號：「若的士有確診者在同一日坐過，程式在比對後會發通知，讓用戶理解到風險」。

倘用戶確診 或要不記名上傳

應用程式昨晚10時於iOS「偷跑」供下載，有提示若用戶「初步確診或確診」，衛生防護中心或根據法例要求上傳資料至數據庫，「以供不記名方式公開」。薛永恒昨強調，下載「安心出行」屬自願性質，即使用戶染疫，醫護要求提供行蹤以追蹤密切接觸者，「亦須在用戶同意下，才可看程式內有關資料」。被問到會否推廣至港鐵、巴士等交通工具，他稱理解到的士內部空間較小，感染風險較高，稍後考慮再推廣至其他交通工具。

對於會否參與「安心出行」，九巴、新巴及城巴稱未有資料提供。港鐵稱仍需時了解。

的士研裝膠簾 運署：須合規

另外，香港的士小巴商總會計劃以透明膠簾分隔的士司機與乘客，總會理事長周國強表示，膠簾由日本引入，購置及安裝費約1500元，但因可能涉及車廂改裝，本周初會向運輸處申請。運輸署歡迎的士業界對抗疫工作提出建議，重申相關規格和安裝須合乎法例規定，確保不會影響行車駕駛及乘客的安全，就有關的士內部安裝防疫隔板或透明膠，署方稱暫未有收到業界資料。

明報記者

（疫情第三波）