醫學組織：「強檢」執行機制模糊 無諮詢業界

斥違人權損醫患關係

團體：致防疫政策適得其反

多個民間團體及區議員昨召開記者會，反對強制檢測，斥做法違反人權，擔心破壞醫患關係，又表示政府可鼓勵市民自願檢測或提供更多方便檢測地點或措施，但不應強制或用刑罰迫使市民檢測。公民社會發展資源中心成員歐贊年批評，政府沒諮詢公眾便急推措施，又質疑政府會不斷擴大強制檢測群組，「甚至最後無所不包，全香港都得」。

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文擔憂做法破壞醫患關係，並表示市民可能擔心一旦要強制檢測，會影響工作，變相令輕微病徵的人拒求醫，令防疫政策「適得其反」。

西貢區區議員范國威表示，有街坊質疑政府公信力非常低，卻貿然大幅度、不合理地行使公權力強制某些市民檢測，違者更可能面對刑責，而同時沒做好封關等措施，予人雙重標準之感。范關注政府仍未有清楚指示給醫生，病人有何病徵下可要求強制檢測。

蔡堅表示，很多醫生均不清楚強制檢測細節，例如如何知會病人罰則、患者接受檢測有何時限，以及醫生如何上報病人資料等。

楊超發認為，醫生可向有病徵患者派樣本瓶，如病人希望到其他地方檢測，則可撰寫轉介信；他建議政府設檢測時限，透過短訊提示市民盡快檢測。

有上呼吸道病徵求診者

許樹昌倡24小時內檢測

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如政府推行強制檢測，他建議有上呼吸道病徵求診者於24小時內檢測；居住爆發地區、高危職業等市民，則須於5至7天內完成，避免長期在社區傳播病毒。

（疫情第三波）