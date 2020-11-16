授勳禮高官紛除罩合照 專家：影響公眾抗疫信任

政府未正面答違法否：

要求探熱戴罩避免握手

《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，市民在室內或室外的公眾地方都要戴口罩。公眾地方意指「公眾人士或部分公眾人士可以或獲准進入的地方」，如私人物業在某些時候容許公眾進入，即符合公眾地方定義。本報昨向行政署、特首辦及食衛局查詢，嘉賓或官員在禮賓府內或外一度除口罩是否違法、禮賓府是否獲條例豁免，政府發言人沒正面回答，僅表示勳銜頒授典禮以閉門形式分3天舉行，每場出席人數較以往大減，會場內實行多項社交距離措施，包括入場者須量體溫、戴口罩、避免握手和不設飲食款待等。

包括陳茂波楊潤雄鄧炳強

今年有687人獲授勳或嘉獎，首日典禮共220人獲嘉許。網上流傳典禮照片顯示，陳茂波及楊潤雄分別在禮賓府無戴口罩與另一賓客合照，該賓客亦沒戴口罩。本報透過政府新聞處向兩人查詢，新聞處表示並無補充。

另有照片顯示，鄧炳強曾沒戴口罩在禮賓府花園與人合照。本報就事件向警方查詢，截稿前沒回覆。今年2月政府呼籲市民減少飯敘，鄧炳強被揭與「明星足球隊」飯敘，他事後承認在疫情下對「社交距離不足」的敏感度不足。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，典禮多人混雜， 如未能保持社交距離，倘有染疫者曾沒戴口罩，就有一定風險。他說賓客可能到處與人交流與合照，或有交叉感染風險；並表示大型聚會「在安全模式下舉行會較穩妥」，最好一直戴口罩。他重申室內應戴口罩，在必須情况及保持社交距離下，才可在室外除下口罩。

梁子超：官員應以身作則免質疑

梁子超又認為，政府作為防疫指揮，官員應盡量以身作則，給予市民明確信息，否則予人感覺政府與民間活動有差別待遇，或影響公眾對防疫措施的信任。他認為不論政府活動或場地獲法例豁免與否，防疫措施最好與民間一致，免惹質疑。

指1/4患者無徵狀感染

許樹昌：全程戴罩最理想

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港有四分之一患者屬無徵狀感染，任何人出席活動，最理想是全程戴口罩，合照亦應盡量避免除口罩，「不知（典禮）有否人感染，始終不是零風險」。對於典禮期間座位未見有隔行等安排，許看過照片後表示，如賓客全程戴口罩、沒飲食、儀式時間短，便可接受，且禮賓府樓底很高，空氣流通。

今年於灣仔會展舉行的七一回歸酒會及十一國慶酒會，均設防疫措施，入場者須戴口罩，每枱人數符合當時限聚規定。特首林鄭月娥與嘉賓合照亦有戴口罩。

明報記者

（疫情第三波）