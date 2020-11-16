屋署2018年要求涉事地址強制驗樓

前監警委員：所持大廈非劏房

翻查地契文件，消防接獲報案的大廈、廣東道560號於2005年由一家珠寶公司售予名為Starnet Resources Limited的公司，交易文件上由Cheng Shing Lung, Edwin以買家董事身分簽署，中、英名稱與監警會前委員鄭承隆相同。本報昨向鄭承隆查詢，他表示持有該處單位或相鄰物業，現階段未知確實的起火單位是哪一幢，故未能確認是否由他或其公司持有。

鄭承隆表示其所持有的大廈並非劏房，又表示按其初步了解，火警或與有人慶祝尼泊爾節目「排燈節」有關。

金科消防顧問技術總監梁錦得表示，廣東道一帶不少舊唐樓單位被間成劏房出租，房間面積只有數十平方呎，往往儲存大量雜物，若發生火警，火勢會迅速蔓延，大大增加逃生難度。他說近年劏房火警事故頻生，政府未有提出規管措施，認為政府應研究提升劏房防火安全。