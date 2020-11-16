唐樓餐廳火7死7危 最小10歲 有人攀牆逃生 死傷者多尼泊爾裔

事件中共18人送院，醫管局表示，截至今凌晨零時30分，火警中9男9女共18人送往4間醫院，包括伊利沙伯、廣華、明愛及瑪嘉烈醫院，年齡介乎10至46歲，7人搶救後不治，包括一名10歲男童；3男4女危殆；2女情况嚴重，1男情况穩定，其餘1男治理後出院。

事發時有聚會 傷者多處熏黑

現場為油麻地廣東道560號一幢唐樓2樓的餐廳，昨晚8時許，有人在餐廳內聚會，其間餐廳冒煙起火，火光熊熊，濃煙及火舌不斷向上層蔓延。一名男住客爬出外牆，至起火單位旁的棚架暫避，惟火勢非常猛烈，其後他由2樓躍下，雙腳受傷，清醒坐在地面等候救援。消防接報到場，在地面開喉向起單位射水灌救，煙帽隊及搜救人員進入火場搜索，先後救出17人。火場面積5米乘15米，消防8分鐘後將火救熄。

有傷者被救出時已陷昏迷，毫無反應，面部及身體多處熏黑，消防員利用抬牀合力將傷者抬至救護車，沿途不斷為其施以心外壓，亦有救護員為昏迷傷者裝上自動心肺復蘇機。多名自行逃生的男女坐在路邊等候，由救護員分流及初步治理，部分人獲悉親友昏迷後情緒激動，亦有人傷心落淚。

逢尼泊爾節慶 家庭聚會日子

現場消息稱，近日為尼泊爾一年一度最盛大的節慶日，同樣是家庭團聚的日子，起火單位為尼泊爾餐廳，不排除當時有人燃點如煙花蠟燭等物件慶祝。消防設立專組調查起火原因。警方在現場為大廈住客登記資料及錄取初步口供。

消防設專組查起火原因

火警發生時，起火唐樓對開的廣東道兩旁泊滿車輛，由警方通知車主駛走，以便消防車停泊及救人，警方亦在行人路拉起封鎖線，勸喻拍攝及「湊熱鬧」的街坊離開。

油尖旺區議員朱慧芳昨晚到場了解，表示廣東道一帶唐樓有不少南亞裔聚居，亦有行動不便的獨居長者，人口密度甚高。她又說，該區唐樓「愈劏愈細，以前一劏四，𠵱家一劏七都有」，單位內只有一條迂迴的狹窄通道，若發生火警，增加逃生難度。

朱說早前曾在區議會反映油尖旺劏房消防設備不足，認為政府應正視今次事件，例如嚴格執行大廈安全條例。

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