兩過境巴公司推停薪留職

網上流傳一份由Trade Travel發給員工的回條，要求員工選擇下月起停薪留職或遣散；若停薪留職，將放無薪假至另行通知，若日後僱主或僱員任何一方提出遣散，雙方同意及不會要求對方給予代通知金。

影響逾300員工 冠忠：盼政府設法通關

冠忠巴士主席黃良柏向本報確認上述消息屬實，稱約有300至500名員工受影響。他說跨境服務零收入，促請政府想辦法通關。他指，由12月開始將沒有保就業計劃支持，公司提出停薪留職也是無奈決定，又說一眾跨境司機是資深的好員工，希望能等候至行業復蘇，但若員工希望另覓工作，他也理解，「都無辦法，個個都有家庭」。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，最近整體業界都推行停薪留職安排，其公司榮利不例外，稱「不是新鮮事，自2月8日關口停晒，業界零收入……唔係無良僱主，而係因為關口唔開」。他說，榮利有50名跨境司機，除了一兩個希望另覓工作，其餘都接受停薪留職，諒解公司決定。

（疫情第三波）