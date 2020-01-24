2.4萬僱主違保就業承諾 撤補貼3.5億 飲食業工會：酒樓着員工分身炒散 疑「充人頭」

月薪變時薪 以臨時工供強積金

飲食業可申請保就業計劃或餐飲處所（社交距離）資助計劃，兩項計劃的申請僱主同樣要提交今年3月的員工人數，並承諾受資助期間不裁員。保就業秘書處表示，獲批兩期工資補貼的超過13.7萬名僱主中，約2.4萬未能履行承諾，其中2.33萬名僱主的實際受薪僱員少於承諾人數，當中七成半減少1至2名僱員；違規僱主已獲批第二期工資補貼，政府取回的款項會在發放補貼時扣除。

飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興表示，接獲有申請餐飲處所（社交距離）資助計劃連鎖酒樓的9名廚房工求助，指今年3月被要求轉時薪，有兩間分店員工拒絕後翌月遭遣散，剩下該9名廚房工需「分身」輪流在3間分店工作，即平均每店只有2至3名廚房工，而3間店原本共有20多人。何稱，大廚月薪約2萬至3萬元，平均時薪約100元，轉時薪後只有70元，其後獲「加薪」至時薪80元。何又說，低級職位如雜工一個月曾只有1至2日返工，而且時薪比大廚、二廚更低。

何鴻興轉述工人稱，初時以為轉時薪及在分店輪流工作是臨時性質，其後發現僱主在多月來，為他們以臨時僱員身分供強積金，懷疑僱主以此方式「充人頭」，續領資助，但他表示，至今無法得知僱主申領資助時所申報的員工人數。何又稱，由於勞資雙方未能和解，案件已排期在勞資審判處審訊。

職工盟：計薪受僱模式不設限 漏洞大

職工盟總幹事蒙兆達表示，政府的資助計劃對僱員的薪金、受僱模式不設限，形成很大漏洞。他又稱，在保就業計劃第二期補貼期內，工會續收到被僱主要求放無薪假，解僱高薪員工後改聘為低薪員工或散工的投訴，當中以飲食、零售業較普遍。

明報記者

（疫情第三波）