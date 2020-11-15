自助餐全場走 醫生：風險遠超坐定定

梁子超解釋，新冠病毒主要由近距離飛沫傳播，雖然口罩可作保護，但不少人口罩戴不好，飛沫仍有可能四處染污，而手碰到口罩後再摸其他地方，例如餐具，在自助餐共用取食物的夾子，甚至排隊時都有可能傳染。

他補充，自助餐通常數百人同場，雖然都是4人一桌，但食客走來走去，又會不斷脫口罩進食及重新戴口罩去取食物，假如席間有超級傳播者，短暫接觸都可能透過飛沫廣泛傳播，「很多人忽略了，以為4人一枱就無問題，但其實（自助餐）風險遠超於大家坐定定食。因為會不斷在全場走，風險完全是兩碼子的事」。他勸喻市民，疫情比較嚴峻時應避免享用自助餐，「這個冬季未有疫苗，大家可能要忍一忍，比較穩妥」。

香格里拉：每15分鐘清潔枱面

香格里拉酒店發言人表示，客人於進入自助餐櫃枱範圍時須戴上口罩，職員每15分鐘會清潔一次自助餐櫃枱枱面，又會在客人用餐完畢並離開餐廳後消毒餐桌。

JW萬豪酒店表示，規定食客於自助餐區域內必須戴口罩、提供搓手液予提取食物之食客，以及用蓋蓋上食物等。

（疫情第三波）