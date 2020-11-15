餐飲業：聖誕訂枱已滿六成 勝預期

自助餐價格相若去年

本報上周四以顧客身分向5間酒店查詢平安夜及聖誕夜自助晚餐預訂情况。半島酒店The Verandah因疫情關閉，12月24、25、26及31日會短暫開放4日，平安夜及聖誕夜自助餐每位收費2088元及1488元，與去年相同，而4日的自助晚餐預訂及候補名單均已額滿。

JW萬豪酒店JW Café在平安夜及聖誕夜每位分別收1198元及1068元，比去年加價10元，聖誕夜亦已滿額。港島香格里拉酒店cafe TOO、帝苑酒店雅苑座及帝景酒店帝景軒的聖誕自助餐亦無加價，預訂均未滿（見表）。

倘疫情嚴重 部分接受改期

另外，JW Café及帝景軒接受因疫情嚴重或一桌最多容納人數縮小而改期。除The Verandah表示未知屆時確實安排外，全部餐廳都不允許取消訂位及全數退款。

半島酒店回覆表示未能透露餐廳預訂率，又稱酒店已採取所有必須的衛生措施和遵從相關指引；JW萬豪酒店回覆稱聖誕節日餐飲價格跟去年相若，預訂情况理想；香格里拉酒店稱，港島及九龍香格里拉大酒店節日期間的餐飲預訂進度穩定，又觀察到較大團體的預訂量有所增加，整體需求與去年相若。

黃家和：往年同期八成滿

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，通常在11月中聖誕檔期餐飲已有八成以上訂座率。今年因為疫情，同期有六成左右訂座率，「反應比想像中好，疫情期間而言已經很理想」。他解釋，氣氛上大衆可能會選擇較知名、貴價的餐飲，大時大節都不太計較金額，故較知名的餐廳會更早預約滿額。

黃家和認為現在距離聖誕節仍有個多月，對於屆時的疫情及市民消費意欲仍存變數，加上疫情改變了市民的飲食習慣，多了人習慣買外賣，也有影響，預期未能追平2018年聖誕檔期的生意額。

黃家和分析，若聖誕前後仍能6人一桌，生意額相信能達2018年的九成；但若繼續限制4人一桌，或只有2018年的七成。

料全年生意較前年跌1/4

疫情改變了市民的餐飲模式，黃家和說，2018年餐飲業總營業額約1000多億元，2020年頭至今可見下跌了20%至25%。他說過往11及12月都是餐飲業的重要時段，生意額比其他月份高兩成左右，本以為能藉此機會收窄跌幅，但疫情反彈，他保守估計全年總營業額會比2018年下跌25%，即少250億元。

黃同時擔心餐飲業將有裁員潮，隨着保就業計劃完結，不少餐廳都不請長工或縮減工序以減省人手，加上生意未必如預期反彈，估計未來餐飲業失業率會從介乎13%至14%。

明報記者 黃心悅

（疫情第三波）