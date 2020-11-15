增4校爆上呼吸道病 搓手難防感染 袁國勇：酒精殺鼻腸病毒或需5分鐘

民生蘇浙46童中招

九龍城民生書院幼稚園和北角蘇浙小學分別有24名和22名學童出現上呼吸道疾病，最早自11月3日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵，全部情况穩定，毋須入院。本港過去一周累計達242宗爆發，共2326人受影響。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日說，70%酒精能有效殺死新冠病毒，只需十幾秒，但對目前幼兒間流行的鼻病毒和腸病毒的殺滅能力低，可能要花5分鐘才殺死，用酒精搓手液亦未能避免感染，加上幼童很難跟足防疫指引、多無戴眼鏡，可周圍觸摸環境後再摸眼而感染，「證明這是很大的風險，如你能感染到腸病毒、鼻病毒，你也可以感染到新冠病毒」，雖然小朋友染新型冠狀病毒後病徵輕微，但感染家人特別是對老人家，可致風險大。

復課需專家視察 改善防感染措施

所有幼稚園及幼兒中心昨日起停課兩周，對於何時能復課，袁國勇表示，幼兒需較頻密飲食，要待衛生署專家到幼稚園視察如何進一步改善校內感染控制措施，減低復課後再爆發的風險。

（疫情第三波）