發燒求醫 沒按建議檢測 莊士倫敦廣場保安病發期返工

本港昨增8宗確診，累計5444宗確診和1宗疑似個案，同日另有10多宗初步確診。新確診包括5宗輸入，分別來自立陶宛、羅馬尼亞、德國和尼泊爾，2宗與本地個案相關和1宗本地源頭不明個案。

相關個案包括一名68歲女子，其丈夫為早前確診的65歲退休漢的行山朋友，丈夫已初步確診，自己則在社區取樣中心檢測處化驗後確診，暫無病徵。另外，早前一名在石門工作的項目經理確診，48歲妻子昨亦確診，她在觀塘渣打銀行中心工作，11月10日最後上班。

保安曾赴旺角酒樓 3同事檢疫兩家人初確

源頭不明個案為佐敦莊士倫敦廣場一名58歲男夜更保安，他於11月8日發燒，10日求醫，但沒按醫生建議檢測，最後病發第5日因病徵持續，才到廣華醫院急症室。保安在傳染期間曾到旺角金御海鮮酒家，在病發和求醫後仍有上班，3名同事要檢疫，兩名同住家人已現病徵並初步確診。

初確裝修工源頭不明 到過跑馬地會所維修

昨一宗初步確診個案同樣源頭不明，是一名居於新田圍邨盛圍樓的裝修工人，他10月底與朋友到過一間尖沙嘴酒吧，亦到過馬會跑馬地的會所更衣室做維修，他的一名密切接觸者在油麻地遵理學校上課。賽馬會證實，跑馬地會所更衣室的一名裝修承建商員工驗出病毒，他於11月2、6、9日晚上逗留共3個多小時，曾到2樓及5樓檢查更衣室，9日有4名會員在2樓男更衣室附近，該會正聯絡有關會員，並將安排曾與裝修工有接觸的員工測試及隔離。

遵理學校稱，該名遵理日校（油麻地）5A學生的檢測結果呈陰性，沒參與任何補習課程，所屬班別將於今明暫停面授。

本港過去4日出現12宗源頭不明個案，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台表示，現在可能已進入第四波疫情，近日多宗源頭不明個案分佈地方廣，部分個案涉不相關的士司機，難以追蹤緊密接觸者。港大微生物學系講座教授袁國勇稱，雖不肯定第四波是否已開始，但「睇個勢似係開始有爆發」。

病毒繁殖率1至1.25 梁卓偉：風險非常高

港大醫學院院長梁卓偉亦稱，過去兩周病毒即時繁殖率在1至1.25間徘徊，爆發風險非常高，盼未來兩周在社區盡快追蹤和隔離隱形傳播個案，避免大爆發，形容目前是關鍵時刻。

（疫情第三波）