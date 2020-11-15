食肆重限每枱4人：恐生意打回原形 堂食午夜停 酒吧限兩人 敬酒要戴口罩

放寬兩星期 明起又收緊

食物及衛生局長陳肇始昨日宣布，為預防第四波疫情爆發，要「內防擴散」，收緊社交距離措施，包括市民在食肆內，只可於餐桌飲食，離開餐桌時，例如在婚宴等場合敬酒，市民都會站着，故亦不得飲食並必須佩戴口罩。另外，政府再次收緊體育設施的社交距離措施，除非市民與另一人保持1.5米距離、有效間隔或進行某些涉及較少身體接觸的運動，市民在室內體育場所及公眾溜冰場運動時，必須戴口罩。

袁國勇批有食肆酒吧沒跟指引

政府再度收緊社交距離措施，餐飲業首當其衝。港大微生物學系講座教授袁國勇批評，很多食肆和酒吧沒有跟隨防疫指引，例如萬聖節過後，已見疫情上升，可見增加社交距離尤其重要。

港大醫學院院長梁卓偉亦稱，收緊社交距離措施能給大眾信號，目前的疫情可能成第四波先兆，應盡量避免去高危活動和場所，「希望可避過第四波的威脅」。

餐飲業：放寬時生意回復八九成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，放寬期間餐飲業生意回復到以往沒有疫情時的八至九成，形容情况「好理想」，估計由於市民抗疫疲勞，所以增加大家出門消費的意欲。

面對措施再收緊，黃家和估計最受影響是婚宴或團體活動等酒樓宴會，這些活動不少都安排坐足6人一桌，拆開4人一枱或會令氣氛打了折扣，市民消費意欲會減弱，估計這些活動都會延期甚至取消。

酒吧業批「有事就搵酒吧開刀」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，對政府再次收緊措施感到相當突然及失望。他批評，過去數星期酒吧業界一直與政府溝通，「自發性」地配合當局的抗疫工作，但政府「一有事就搵酒吧開刀」。他形容午夜零時至2時是酒吧業界的「黃金兩小時」，當局上月底放寬堂食時間及每桌人數上限，業界的生意額亦只是回復到以往的四、五成，明日再縮短至午夜，生意額將跌至兩成或以下，或會出現倒閉潮。他希望當局及抗疫專家可以提出多些不同的政策，「（讓業界）不要輪迴在疫情的悲慘情况，有事就停，有事就關（門）」。

香港調酒師工會主席侯翠珊質疑，縮短堂食時間兩小時對防疫的作用不大，更表示不少工會會員已預備放無薪假。她稱，業界曾反映如堂食時間可延長至深夜2時，反而更有助分流顧客。

明報記者

（疫情第三波）