機場抵港免檢者 擬須待檢測結果才放行

將收緊抵港航班熔斷機制

現時政府對抵港航班設「熔斷機制」，若同一航班有5人或以上確診，或同一航線連續兩航班各有3人或以上確診，有關航班會被禁飛14日，近日尼泊爾航空已三度觸發「熔斷機制」被禁飛。食衛局長陳肇始昨表示計劃收緊「熔斷機制」，降低禁飛航班的門檻，或延長禁飛時間。至於具體如何修改，衛生署長陳漢儀稱正檢視有關機制。

陳肇始又說，會收緊豁免者限制，所有從極高風險地區經機場抵港者，抵港後都要等檢測有結果才獲放行；至於從其他地方抵港者，除了機組人員和上機前已有陰性檢測報告者，其餘亦須「檢測待行」。陸路口岸入境的豁免者則需提交陰性檢測報告。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，部分個案潛伏期多於14日，因此邊境控制只能發現約95%個案，無法「滴水不漏」完全避免病毒進入社區，故此保持社交距離措施很重要，呼籲市民戴口罩。

對於居於內地的港人可免檢疫回港，袁國勇料對港威脅很小。至於與新加坡的旅遊氣泡，他說已設熔斷機制，屬合理，「無可能完全無管制，如果互相交換病毒，在兩地輸入新的病毒株都不好」。

（疫情第三波）