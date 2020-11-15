酒店研限4人一房 訪客須登記 禁探檢疫者 與非檢疫者分隔樓層

酒店須避免檢疫者離開房間

現時第599F章對食肆、酒吧、健身中心等多類處所設下不同規管，政府計劃將酒店納入其中。陳肇始說正研究修例，規管酒店內的聚集，營運者要確保每間客房只能住4人，來自同一家庭的客人除外，所有訪客要登記個人資料，酒店內的檢疫者和其他客人要分隔在不同樓層，酒店要採取有效措施，避免檢疫者離開房間。

陳肇始又說，衛生署將於短時間內收緊檢疫令，要求在酒店檢疫者不能接受探訪，若要補充物資，可由親友或酒店職員擺放門外。衛生署長陳漢儀說，若檢疫者需照顧，抵港時要向衛生署提出，獲批准後照顧者會有手帶，並要簽署承諾書，在檢疫期內不能離開酒店。

陳肇始：正研法律框架

稱不放棄找定點酒店

陳肇始說要修例規管酒店，因從外國返港者有染疫風險，他們全都要在酒店強制檢疫，加上酒店staycation的聚集亦帶來較高風險，「staycation本身不是問題，但當一間房有很多人時就是一個問題，所以我們會設定人數上限」。至於何時實施，她說正研究法律框架，做好再公布。

被問會否要求檢疫者在指定酒店檢疫，陳肇始說不反對這建議，但現實上未必很快找到指定酒店，且冬季將有很多在海外的港人返港，針對酒店檢疫者的限制要盡快推行，認為現時的做法合適，但不會放棄找指定酒店。

梁卓偉促留學生聖誕回港前堵漏洞

港大醫學院院長梁卓偉表示，多間尖沙嘴酒店爆疫反映未做到「滴水不漏」，除了要避免親友探訪檢疫者，更促請設定點酒店集中檢疫。他說，外國讀書的學生將於未來一至三周回港度聖誕新年，盼能在他們回來前堵塞酒店的潛在漏洞。

工會：難監察多少人入房間

稱探檢疫者不常見 促規管「偷走」

香港酒店工會主席徐考澧稱同意規管staycation，但限4人一房難執行，一來人手不足，不少人要放無薪假期，二來酒店有不少出入口，不少人入酒店用餐，難監察每個人入了哪間房。其次，酒店職員亦難知顧客是否一家人，「難道要帶出世紙住酒店？」他認為現時偷偷探訪檢疫者的情况不常見，反而常見戴手帶的人偷走到酒店餐廳、到大堂領取外賣或到酒店外吸煙。他認為與其規管探訪檢疫者，倒不如規管檢疫者「偷走」。

（疫情第三波）