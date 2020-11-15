強檢刊憲待推 拒驗最重囚半年 醫生及食衛局可指令 私醫憂病人抗拒求醫

可指明特定住處、職業者檢測

違者首罰2000元

政府昨日刊憲第599J章《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，兩類人需強制檢測，其一，註冊醫生臨牀判斷懷疑病人染疫，可發強制檢測指示，要求病人在限期內檢測，醫生要將資料交給衛生署長；其二，食衛局長可指明於爆疫地區工作或生活者、特定職業者、染疫後有較高健康風險者等強制檢測。被要求強制檢測者可在醫管局的普通科門診取樣本瓶，或在私人化驗所檢測。若在限期內沒驗，可被定額罰款2000元，亦會收到強制檢測令，要求其在指明期間內檢測，若仍不驗，可被罰2.5萬元及監禁6個月。

法律框架今生效

陳肇始：啟動視乎檢測參與率

第599J章的法律框架今日凌晨生效，但強制檢測措施未實施，註冊醫生需在刊憲指明生效時間後，才能要求病人強制檢測。食衛局長陳肇始昨被問何時啟動強制檢測，她說要視乎疫情及現行檢測參與率，「如市民自動自覺全部檢測，就未必需要啟動，否則我們隨時會按需要這樣做」。

袁國勇倡增誘因 倘入院政府發薪

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，現無法要求所有有病徵者檢測，向私家醫生求診、有流感病徵者的測試人數不足五分之一，走漏很多個案。他認為需增檢測誘因，部分人因擔憂確診隔離無收入而不願驗，已建議政府考慮為最後確診的願檢測者，提供入院期間「應得的薪金」。袁續說，私家醫院每驗1000人才有一人確診，相信提供相關誘因的成本少，對的士行業、老人院從業員只增誘因，或已能將一至兩成人願檢測，增至七至八成。

港大醫學院院長梁卓偉認為，如有地區、屋苑和大廈爆發或潛在爆發，小部分人不願驗就有理由強制檢測；高危組別如公共交通工具、街市、院舍從業員亦可考慮，舉例院舍職員和院友都應每周驗，如有人拒絕也可考慮強制。

醫學會會長蔡堅則擔心病人因抗拒檢測而不求醫，「在家食兩粒藥就算」，盼政府提供準則，「會唔會發燒37.5℃、攰，加上有氣促幾個病徵就要驗？」他又關注政府是否有足夠人手檢測。

梁子超憂錯判致病人損失

家庭醫生林永和支持強制檢測，但關注本港檢測能力是否足以負荷突增的檢測量。他說最理想即日有檢測結果，如要等多日，病人或因怕影響生活而不就醫。他期望當局給醫生彈性，確診者病徵有時十分模糊，若醫生沒強制病人檢測，結果「衰咗」，擔心會向醫生問責。他又稱，當局現會傳真結果給醫生，建議可經短訊直接通知市民，減省診所工作。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦憂慮，若醫生判斷需檢測，但病人終沒確診，「如病人有損失，會怎樣？」他認為政府需解釋醫生的權責。根據強制檢測規例，醫生執行強制檢測指示時，若真誠地作出任何作為，不會招致個人法律責任。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，特定群組強制檢測爭議不大，至於醫生要求病人強制檢測，政府應清楚解釋整個流程和執行細節，確保不影響醫患關係及不會令病人不敢求醫。

明報記者

（疫情第三波）

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