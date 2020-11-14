流行毒株似尼泊爾輸入個案 專家促定點酒店檢疫

赴酒店途中酒店內活動或播毒

衛生署昨回覆，港大研究顯示，本港10月出現的群組大部分涉9月尼泊爾輸入個案的新病毒株。據9月公布，僅7名確診者來自尼泊爾，均乘尼泊爾航空RA409在9月9日抵港，3人住最佳盛品酒店尖沙嘴、4人住九龍城富豪東方酒店後確診。

負責分析病毒基因的港大公共衛生學院教授潘烈文和團隊，發現10月中後出現的「China Secret」酒吧、大埔以致梅窩住宿度假群組的病毒株，都與來自尼泊爾並在酒店檢疫者的病毒基因相似，「社區可能有隱形傳播鏈，將這種病毒株蔓延開去」，新病毒株已成目前主要流行的品種。潘估計是由機場到酒店途中或在酒店內活動傳播，認為要盡量減少抵港檢疫者與本地市民接觸機會，例如集中在特定酒店檢疫。

梁卓偉促收緊豁免檢疫範圍

港大醫學院院長梁卓偉昨亦向有線新聞稱，相信尼泊爾輸入個案觸發本地傳播，促設指定檢疫酒店，避免交叉傳染並將病毒帶入社區，並應盡量收緊豁免檢疫範圍。他續說，病毒即時繁殖率升至1.24，若源頭不明個案續升、無法控制群組再現二、三代傳播，第四波疫情非常可能已發生，並可能有大爆發危機。

被促監管酒店檢疫者 衛署：會突擊檢查

民建聯議員蔣麗芸昨在立法會衛生事務委員會批評，港府沒設指定酒店檢疫且無派人監管，令部分人有可能離開房間，促將檢疫者安排同層，並派人每層監管。

衛生署回覆，檢疫者不可離開酒店房，亦不應安排親友入房，政府會突擊檢查並用電子手環監察，任何人擅自離開屬刑事罪，可判監6個月及罰款2.5萬元。署方並無回覆過去14日巡查次數，及會否設定點檢疫酒店。

（疫情第三波）