教120人 協恩實習浸大生確診 昨增4宗本地個案 患者曾到11食肆

傳染期曾回協恩 全校停課兩周

本港昨增6宗確診，累計5436宗確診個案和一宗疑似個案，另有少於10人初步確診。新確診包括兩宗輸入個案，分別為德國抵港男子和印傭，另有兩宗本地源頭不明個案和兩宗本地相關個案。

兩宗源頭不明為前日已公布的威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館56歲男職員，及65歲退休漢。圖書館職員共10多名密切接觸者，包括8名同事，他的一名行山朋友為天主教伍華中學的教職員，該校李校長昨收到衛生防護中心通知有關教職員檢測結果呈陰性。退休漢亦有4名密切接觸者須檢疫，包括家人和行山的朋友。

協恩：上課戴罩 暫無其他師生現病徵

兩宗本地相關個案，包括早前一名確診士司機的妻子，以及確診浸大學生的23歲女同學，她同時為協恩中學的實習體育教師，11月10日最後回校並於同日發病。該校要停課14日和派樣本瓶。協恩中學補充，該實習體育教師11月初起到校實習，任教中一、中三和中四共3班，約有120名學生，課堂上師生全程戴口罩，但有一名與她共用膳的教師被列作密切接觸者，暫無其他師生出現病徵或驗出病毒陽性。

上述4宗本地個案確診前足迹遍及港九新界共11間食肆，包括大埔廣場爭鮮迴轉壽司、皇室堡元氣壽司、北河街街市及熟食中心等，他們亦分別踏足過中大和協恩中學，以及大埔廣場、海麗商場。

此外，尼泊爾香港總領事館前日公布有職員驗出陽性，至昨公布職員出院，今日起重新提供服務。聯合醫院回覆稱，病人入院後的驗血報告顯示帶有抗體，住院約一日後出院。

（疫情第三波）