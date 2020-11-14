特定群組強制檢測 待行會拍板 的士業高危 許樹昌：自願驗反應差應強制

行會昨特別會議商法律框架

據悉，行會昨召開特別會議，討論在法例第599章《預防及控制疾病條例》為強制檢測設法律框架，其後在疫情有需要時，定義須接受檢測的群組，再刊憲實行。

立法會衛生事務委員會昨討論本港預防及控制新冠病毒措施，政府在提交立法會的文件提到，就強制檢測訂立法律框架的準備工作已近尾聲。

建制派促全民強制驗

陳肇始：檢測非唯一控疫方法

會上多名建制派議員批評政府的檢測措施不夠強硬，要求推出全民強制檢測。陳肇始表示，檢測不是唯一控制疫情方法，個案追蹤等亦能有效找出確診者，重申強制檢測主要針對3種情况，包括有病徵者、有爆發的地方如大廈和工作地點，以及高接觸職業，如院舍員工、貨櫃碼頭員工和屠房員工等。

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，的士司機在疫情下屬高危行業，近日確診的士司機來自不同區域，未知感染源，亦未知會否已傳染乘客，他們又可能透過交更、一同用膳傳播，需繼續追蹤。許又說：「如未來幾日的士司機感染個案持續增加，但做檢測反應欠佳，應考慮強制化驗。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在商台《在晴朗的一天出發》表示，的士司機每日接載不同乘客，「隨時接載高危人士自己都不知道」。他分析，疫情期間共有45名的士司機確診，部分年紀較大，在首40名確診司機中，約10人情况嚴重或危殆，兩名8月發病的司機至今未出院，「如果有咁上下年紀，唔好睇小（新型冠狀病毒）」。他建議司機除做足車廂清潔，也要記得開車窗。

區結成：強制驗應考慮證據

中大生命倫理學中心總監區結成認為，若有數據顯示第四波疫情已來臨，針對特定群組推強制檢測亦合理，至於應否強制的士司機檢測，他認為政府應通盤考慮證據，了解疫情源頭為何、透過什麼渠道擴散等，再針對相關群組強制檢測，例如疫情也有可能是透過酒吧或其他社交聚會擴散。

的士業界倡不驗不准開工

油站設檢測點

香港的士商會主席黃保強稱，現約有5萬名的士司機，不少司機以為自己預防工作做得好，或怕麻煩而不欲檢測。據政府新聞處，運輸署7月17日至8月22日為14,047名的士司機檢測；署方之後再於10月3至16日及10月27日至11月9日為的士司機安排了兩輪檢測，共完成3005個樣本。黃分析，首次檢測有醫護為司機採鼻咽拭子樣本，比較方便，其後是以派樽形式要求司機自行提供深喉唾液樣本，則較麻煩。他贊成為的士司機強制檢測，認為的士司機面對不少乘客，檢測能讓自己及家人安心。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠同樣認為司機應強制檢測，「要做就一定行得通，唔檢測就無工開」。他續說，若一人感染，也會影響其他駕駛同一輛車的司機。他建議政府於加油站設檢測點，「個個司機都要入氣，咁就無藉口唔做」。

明報記者

（疫情第三波）

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