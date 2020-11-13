美歐澳加批削一國兩制 英外相：考慮制裁個別人物

藍韜文稱，北京政府DQ議員資格明顯違反《中英聯合聲明》，會要求中國承擔其在國際法下的責任。路透社報道，英方召見中國駐英大使劉曉明，對事件表達深切關注，而英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）於英國國會表示，會考慮就事件制裁個別人物。被問及會否制裁特首林鄭月娥，他稱此階段推測相關人物名字不會有幫助。

美：一國兩制成遮醜布

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩則指出，「一國兩制」已成為內地政府在香港擴大獨裁政權的遮醜布，美國會用盡所有權力，查明和制裁損害香港自由的人。

歐盟發聲明要求北京及香港政府立即推翻決定，並恢復相關立法會議員職務，稱北京「任意（arbitrary）」的決定，進一步削弱香港「一國兩制」下的自治，亦打擊香港政治多元性及言論自由。澳洲外長佩恩則說中國做法損害香港民主進程。

外交部：西方雙重標準

汪文斌昨在例行記者會表示，少數幾個國家對《決定》妄加指摘，沒有資格、沒有道理亦沒有市場，又指公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例，無端的指摘「充分暴露了他們的雙重標準」。

全國人大常委譚耀宗回應稱，很多西方勢力干預香港事務，希望外國政府看清楚中國《憲法》及《基本法》有關規定，人大決定是合情合理合法。基本法委員會副主任譚惠珠表示，立法會議員叫外國人制裁香港，在西方亦不可以做，冀外國不要雙重標準。