稱常委會基於選舉主任調查資料 非因其決定 譚惠珠：覆核人大DQ 法院不會受理

大律師會：非正當程序 違法治原則

大律師公會昨發聲明，稱《基本法》第79條列明立法會議員喪失資格的情况，特區政府依據人大決定取消4名議員資格，是繞過第79條的規定，「顯然不是正當程序」，嚴重損害法律必須明確的原則；選舉主任7月DQ參選人的行政決定，法庭尚未覆核，人大決定是在無基礎下，實際上提升了選舉主任決定在憲制下的重要。

大律師公會又稱，未經正當法律程序，任何人的權力不應被剝奪，該4名議員無被給予任何機會回應，純粹透過一個行政決定剝奪他們繼續就任議員的權力，有違法治下固有的公平及程序公義原則。

譚：4場景可呈請覆核 不損司法權

譚惠珠昨午與十多名港區人代開記者會，她稱若有人司法覆核特首做法，相信特首應可勝訴，因特首是執行人大常委會決定。她又說，「這次不是因為選舉主任決定DQ，而他們被DQ，是人大睇過選舉主任認為他們不適合（參選）的資料，但因為現時無法律處理延任議員的違誓，所以要勞煩人大常委會將他們DQ」。

被問到人大決定是否只適用於今次情况，譚惠珠表示決定適用的範圍是有議員因宣揚港獨、尋求外國或境外勢力干預香港特區事務等，經「依法認定」即時喪失議員資格。她稱「依法認定」的4個場景（見表）均可以提選舉呈請、司法覆核等，不影響當事人「司法補救」的權利。

稱不接受求外國制裁 非不容拉布

譚惠珠昨在港台《千禧年代》被問到為何是次處理方式並非釋法或修改法例，她說，立法會延期一年，是當年撰寫基本法時「發夢都想不到」，又稱「不要鼓吹修改《基本法》，修改起上來，不知會修改什麼」。

譚惠珠重申，人大常委會決定並非不容許「拉布」，亦不是不能容納反對派在立法會，而是不接受以議員身分，到外國爭取制裁香港。

明報記者