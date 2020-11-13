「公職人員宣誓」修例 譚耀宗料涵區議員

梁晃維：勢大規模DQ區議員

「做得一日得一日」

《基本法》第104條所指的「公職人員」，目前並不包括區議員，譚耀宗表示，《港區國安法》第35條提及區議員，區議員也是公職人員，有要求效忠中華人民共和國香港特別行政區和擁護《基本法》，他認為將來特區政府就基本法104條修改本地法例時，應涵蓋區議員，以更全面。至於罰則，他說現時參選區議員要經選舉主任核實是否符合資格，罰則可能是取消資格，其餘罰則要視乎立法時相關罪行的歸類。

梁晃維報名參加第7屆立法會選舉時，被選舉主任以尋求外國干預香港事務、原則性反對港區國安法等理由DQ。他認為若政府修例通過，估計現任區議員應會被要求宣誓，而自己應「誓都不用宣」，直接已「依法認定」不符合誓言。

梁相信修例後必定會出現大規模DQ區議員情况，因17區區議會曾在聯合會議原則上反對港區國安法，全都有可能被指「不可能擁護基本法」，現時只能「做得一日得一日」，相信下屆不會再有民主派區議員。