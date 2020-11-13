港澳辦斥總辭挑戰中央權力 稱留任者「明智」

港澳辦昨發聲明，嚴厲譴責總辭，稱總辭「再次表明了其與中央頑固對抗的立場，是對中央權力和基本法權威的公然挑戰」、「對抗中央對香港的全面管治權」，形容是一幕「鬧劇」；強調中央和特區政府「撥亂反正的決心毫不動搖」。非建制派陣營中，只有熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然留任，港澳辦聲明表示，「還有一部分被標籤為『反對派』的議員沒有被綁架上『總辭』的戰車」，形容是明智之舉、值得肯定。

譚耀宗：料總辭者再難符資格參選

譚耀宗昨表示，留意到兩辦已就「鬧辭」發聲明，認為譴責相當強烈，又稱民主派的行為對抗中央。他說，不知道辭職議員日後如何令選舉主任相信，他們會擁護《基本法》、效忠特區，「我自己就很懷疑，我認為他們很難符合資格參選立法會」。港區人大代表吳秋北批評，泛民「鬧辭」是明確表達對抗中央、拒絕愛國的做法，形容絕對是鬧劇。

譚惠珠：除非違港區國安法

《決定》無指不能再選

基本法委員會副主任譚惠珠昨於港台《千禧年代》稱，除違反《港區國安法》以外，人大決定中其餘3個「依法認定」喪失議員資格的場景，都無指相關人士不能再參選。至於是否相關人士「靜一兩年」就可再參選，譚認為，「如果你做的事確實是離譜，你停幾多年都不可以」，又稱要看有否新證據，若再參選前又去游說其他國家制裁中國和香港，當然不可以。

就港澳辦譴責民主派總辭，民主黨涂謹申於同一節目中表示感相當奇怪，認為兩辦有「畀你連任係恩賜」的感覺。涂說立法會將變成「北京人大」般，認為不會有人願意再進入議會，但「我懷疑有，舊時有些同事離開了泛民陣營那些，現在都蠢蠢欲動」。他說未來泛民政黨的作用要再思考，相信仍有方法在狹窄的制度中擴闊少許空間，但要與市民一同思量。

立會秘書處：13人辭職12月生效

林卓廷料民主黨需遣散100員工

立法會秘書處昨表示，收到15名立法會議員的辭職信，民主黨許智峯辭職即日生效，香港本土毛孟靜的請辭則在今日生效，其餘13名議員辭職信的生效日期為12月1日，即他們會任職至11月30日。立法會主席梁君彥表示，對多名議員辭職感到可惜。

民主派議員昨分批遞交辭職信，其中民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲和林卓廷，以及毛孟靜下午分別親自遞信。尹兆堅表示，民主黨議員「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」，寄語市民堅持。林卓廷說不會出席餘下任期的會議，預計民主黨要遣散約100名員工；胡志偉說，本月會處理職員離職安排。

毛孟靜昨身穿黑衣、攜黃傘遞信，她表示黑衣和黃傘分別代表反修例運動和雨傘運動。她稱自己因離任感悲傷，亦「鬆了一口氣」，因為議會充滿「虛假的言論」，缺乏真誠，強調民主派只是暫時放棄議會，並非放棄香港的民主運動。