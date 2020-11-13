「疏忽監察教材」 科主任收譴責信

教育局早前指稱九龍塘宣道小學一名教師有計劃地散播港獨，將他「釘牌」，該校時任校長及相關科目教師等共5人，被指監管不力收譴責信或書面警告。就今次個案，教育局稱有關教材由該教師製作，其他教師無參與，故涉事教師要「負擔最大責任」，而按學校機制，上載教材供學生學習前已交常識科科主任審閱，因此科主任須負上「疏忽監察責任」。

津小議會主席：

同級教師齊備課 內容需取共識

胡艷芬稱各校一向有機制逐層檢視校本教材，以其學校為例，印刷的校本教材須經科主任、課程主任等檢視，如發現問題，課程主任會向校長反映；同級科任教師會一同備課，「課堂內容要取得共識，（包括內容）是否真實，是否正常」。即便課堂移師網上，胡稱該校會安排兩三名科任教師上同一節網課，互相支援，減少出錯可能，「講漏了都可補充」。她又提到，科任教師以外的教師有時也會加入課堂，加強支援學生，「有時學生舉了手，老師可能不為意，其他老師都可幫手」。

小學校長賴子文稱，其學校每級使用統一校本教材，並會經同級傳閱，必須盡量精準。他舉例，教學內容如要上載網上，須經科目委員會、課程主任等，「一定要有人睇過晒」；如要發布通告或信息，更要讓科主任修訂、給意見，並經兩名副校長以及校長審視。