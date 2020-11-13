教學內容出錯 教局DQ教師 涉鴉片戰爭歷史 新華社曾促整頓 葉建源：懲處不合比例

助上訴 葉：從無人因教學能力釘牌

繼九龍塘宣道小學教師被指製作「港獨」教案遭取消註冊，再有教師被「釘牌」。據了解，該教師當時任教嗇色園主辦可立小學。辦學團體昨回覆本報，表示教師已離職。

涉事教師的教學影片，4月於網上流傳及被傳媒報道。教師在片段稱「英國為了消滅鴉片發動了鴉片戰爭」，校長及後致歉，法團校董會亦就事件成立調查委員會。教育局昨出稿公布取消一名小學教師註冊，指稱他教授多項歷史事件時，內容失實，顛倒是非（見表）。局方認為，該教師的教學內容有嚴重錯誤，甚至是無稽之談。

教局：教師稱造紙為「防龜絕種」

「想法無稽」備課欠嚴肅

教育局除指出鴉片戰爭教學內容錯誤，亦列舉另一錯誤，指稱教師講述中國四大發明的造紙術時，將古人研發紙張目的，說成是代替龜板、動物骨頭等做紀錄以「防止動物絕種」。局方又稱，得悉學校已提供備課錦囊，「教師只要稍為嚴謹及用心，不難找到正確的歷史資料」，而該教師用作教學簡報的電子書，亦附有相關正確資料的連結。局方認為，該教師未有小心、認真、詳細閱讀及理解相關教材及資料，沒嚴肅準備錄製自學課件的講稿內容，「只憑自己個人輕率的、甚至完全無稽的想法來教導學生」。

局方認為，該教師完全沒教授學生的基本能力，亦沒有擔任教師應有的態度，「教育局不能把學生交給這樣的教師，相信家長及社會也會贊同」；處理個案過程經詳細調查，包括審視學校報告及教師的解釋申述。

葉：為何不容許進修改善？

教師曾覆局方「說法根據ETV」

跟進個案的葉建源表示，該教師入職後才得知要任教常識科，歷史知識確有不足。他說教師事後已道歉及重錄教學片段，反問局方為何不能讓教師通過進修變成好老師，而是以取消註冊處理。他又說，以往未見有人因教學能力遭取消教師註冊，教師或擔心「原來講錯一句兩句說話，可以遭受如此大的影響」，而建制派一直對該教師窮追猛打，質疑這些壓力致局方取消教師註冊。葉亦提到，涉事教師回覆教育局時，清楚指明說法是根據教育電視（ETV）的資料（見另稿）。

教聯：扭曲史實 嚴重專業錯誤

教聯會主席黃錦良稱，涉事教師扭曲史實，教學專業有嚴重錯誤，又稱很多人都知道鴉片戰爭是什麼一回事，認為該教師課前閱讀教材就能避免犯錯。他說此屬個別例子，不代表教育界有很多問題。黃又說，教育局准該教師日後申請入校擔當非教學工作，認為局方有酌情處理個案。至於可否就教師投訴引入其他罰則，他說有商討空間，歡迎社會與業界商討。

去年6月爆發反修例運動，至今年8月，教局共接獲247宗有關教師專業操守的投訴，至昨日有兩人獲最嚴重「釘牌」處分。當局10月回覆查詢稱，2015至2019年，有30名教師被取消註冊資格或拒絕申請註冊，個案主要涉及觸犯刑事罪行（例如性罪行）或有違個人操守的行為。

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