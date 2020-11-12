英外相批破壞港穩定 外媒多顯要位置報道

DQ事件引起國際關注，多家外媒於顯要位置大篇幅報道，如美國《紐約時報》、英國BBC等，其中紐時形容民主派議員在立會抗爭，突顯香港與內地不同，他們離開令人關注保障民主自由的「一國兩制」未來的問題。BBC形容DQ議員是被視為中央限制香港自由最新舉動。

譚耀宗稱被DQ議員未來難再參選

全國人大常委譚耀宗昨返港後見傳媒，他表示立法會作為政府重要架構，議員嚴格按照《基本法》和相關法律規定是應有之義，議員阻撓立會及政府正常工作時，應考慮是否有牴觸承諾。他認為，被DQ的4人未來難再參選，「我想未來日子，都頗難得到再次確認符合資格」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，今次人大常委會決定有重要政治意義，中央顯示有決心確保「一國兩制」及基本法全面準確實施，恢復香港及立法會的穩定及秩序，令管治達到長治久安。他又說基本法褫奪議員資格的條文不足應付目前局面，特區政府亦無力盡快恢復立會秩序，中央作為一國兩制及基本法制定者，沒可能不處理。