林鄭為議案快過「興奮」 不信變橡皮圖章 建制、非建制41：2 梁君彥否認立會剩一把聲

民建聯、工聯會、新民黨、自由黨、經民聯昨分別發聲明表示支持人大常委會決定。建制昨舉行聯合記者會，召集人廖長江就4名泛民議員被政府DQ指出，「對他們以往逢中必反，將事情做到太絕弄到今天地步，相信建制派並不樂見，亦感失望遺憾，但不感意外」。民主派決定總辭，民建聯昨於facebook斥做法反映執意對抗中央，破壞一國兩制，無意認真履行議員職責。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，民主派總辭後議會將變成臨立會般不再有有意義的反對聲，猶如橡皮圖章，相信議案可快速通過。他續稱，過去政府提出爭議議案時都會擔心民意反彈，造成建制在選舉失利，現時政府可提請人大DQ民主派，政府要保障議會內有大多數支持並非難事，會更容易通過具爭議議案。

林鄭：仍需解釋政策爭取支持

林鄭月娥昨在記者會上稱，不同意立會將變橡皮圖章，稱政府仍要努力解釋政策爭取支持。立會未來將審議明日大嶼、港人內地投票等具爭議法案，林太稱不是「怕輸」而提請人大決定，強調每屆立會都避不到爭議項目。被問泛民離開議會，很多爭議項目或很快通過「好唔好意思」，她稱「並不存在好唔好意思」，強調交上立會建議都深思熟慮，為經濟民生着力，議會能通過是更興奮，並稱各政策局已有編排，今年有爭議項目和撥款會繼續推，但「未必推得切」更多項目。林鄭稱，看不到人大決定，對未來大半年政府在立會的工作有大分別。

選舉主任DQ日起計出缺 保留投票紀錄

廖長江表示，41名建制議員將更努力監察政府，「假設建制是一把聲音非常之錯」，稱建制有6個板塊；又相信何君堯及謝偉俊等不會聽從他們，指意見「多元」。他期望議會未來氣氛可回復平靜。

立法會主席梁君彥亦否認議會僅「一把聲」，「你認為建制派只有一個黨？他們有很多不同聲音」。梁又指若非疫情，建制會有更多反對意見。梁續稱4名被DQ議員議席會由今年7月30日起出缺，即選舉主任取消參選資格當日起計。退還薪金問題需法律顧問及行管會討論，4人過去3個多月投票紀錄則保留。

明報記者