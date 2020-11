郭家麒梁繼昌料難重返 籲懷希望「be water」

【明報專訊】泛民昨午約5時見記者宣布總辭,這一幕之前,公民黨郭家麒進升降機時巧遇專業議政梁繼昌,同在DQ名單上的兩人互相擁抱拍肩,郭跟對方說:「It's an honour to work with you.(與你共事,是我的榮幸。)」兩人接受訪問時均承認,未來已不太可能重返議會。當中梁形容目前「議會已死」,但呼籲大衆要保持希望。郭則寄語公民黨和公眾也要「be water」,「找一個方法去生存」。