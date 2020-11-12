郭家麒梁繼昌料難重返 籲懷希望「be water」

會計界梁繼昌對被DQ感失望和詫異，批評「這是用最粗暴的方法，讓議員退下來」，認為未來民主派可以抗爭的空間不多，「只是可以起身，講個speech（演講），然後按下反對制」。面對立法會議員的任職標準，他說：「你是否摟住《基本法》來親吻？你有多熱烈的愛國？你淡淡地遵守是不夠的。」

稱反對制裁 梁繼昌：勾結是欲加之罪

梁繼昌3月曾到美國出席交流會，成為DQ「死因」，他說勾結外國勢力是「欲加之罪」，昨日仍表明自己擁護《基本法》。他解釋赴美之行，「不贊成香港受制裁，或取消香港獨立關稅區，但我都想知道，究竟制裁如何實行，對香港有什麼影響」。回想美國之行，他說已謹慎行事。對於被同路人批評在議會抗爭中走得不夠前，他說會計界選民來自不同光譜，他需要爭取最大的支持度，所以只能以守法方式盡量爭取。

郭家麒說，回想7月首次被選舉主任DQ那時，已認為自己的政治生命已完結，不料延任後，昨日被「二度DQ」，他笑言：「打死了你，然後執條鹹魚站起來，然後再死第二次。」延任以後，民主派在議會採拖延策略，他說其實不喜歡「拉布」，「根本每天都在浪費時間，我不是沒工作做，我不是待業中年」，延任只為盡力頂住政權和「惡法」。

郭感傘運後與官員決裂 「現建制派劣質」

郭家麒當了3屆立法會議員，面對4任特首，他說從董建華至梁振英政府，官員均以較友善的態度對待民主派議員，但自2014年雨傘運動後，行政立法關係轉差，經歷去年反修例運動後，關係更告「決裂」。他說自己與不少官員相識多年，「坐在立法會的那些常任秘書長，很多我都認識的，說得難聽一點，是看着他們上位」。

郭家麒又說，「現在建制派議員的整體水平，劣質到不得了。我在2004年見的是曾鈺成、陳婉嫻等，他們還似是decent的議員」。在立法會工作多年，他認為近年建制派「看不起」林鄭月娥政府的官員，「每個官員都被鞭撻，楊潤雄、張建宗，甚至林鄭都被罵」，原因是港府已喪失自主權，建制派也毋須「給面子」。

郭家麒認為，日後公民黨要立足於立法會選舉是很困難的。他寄望公民黨「be water」，即使政黨最終要解散，他也不會過於傷心，認為衆人均要如水般「找一個方法去生存」。

明報記者