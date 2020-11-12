林鄭：再參選由選舉主任判斷 陳弘毅料「人大決定」將納考慮

林鄭月娥昨稱，提請人大決定與民主派拉布無關，但多次被問到在立法會拉布會否違法時，她稱立法會議員在立法會的行為什麼時候會違法，都是與證據有關，如果純粹「點人數」、發言拉布將審議時間延長，是基於對政府政策不滿，不會被視為是推翻政權、不擁護基本法，但強調此是程度的問題，「如拉布到（立法會）一件事都做不到，是影響行政機關，如何擁護基本法和效忠特區？」

至於今次因人大決定而失去議員資格的4人是否終身喪失參選資格，林太稱「無一個法例，除了是國安法（第35條），無一個法例可以令人終身不可參選」，若相關人士下次再參選，就由當時的選舉主任按法律和證據來決定。

陳弘毅表示，人大常委今次決定有「附帶效果」，對未來選舉影響深遠，因為決定中第一部分詳細列舉了何謂「不擁護基本法」，包括：宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，及其他危害國家安全等行為，相信選舉主任處理來屆立法會選舉的參選報名時，勢必將上述各點納入考慮。

指政府可加紅線 馬嶽：隨時話點人數違法

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，政府雖指DQ議員與反對派拉布無關，但人大常委會在同一機制上，「隨時聽日話點人數違基本法」也可以，政府又可以加新的「紅線」，讓民主派不能任議員。

他認為在現時情况下，反對派即使進入議會，亦有很多事不能做，若明年有立法會選舉，整個反對派都要思考是否杯葛，即使參選，上一次選舉提出的「35+」概念亦難以執行，反對派要思考繼續進入議會的論述，相信未來議會抗爭會相當棘手。