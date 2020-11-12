泛民今總辭 鄭松泰陳沛然留任 胡志偉：一國兩制死亡 中聯辦譴責「鬧辭」政治攬炒

明報記者

中聯辦昨晚出稿，透過發言人稱「嚴正譴責立法會反對派議員『鬧辭』」，稱這是以行動對抗全國人大常委會的決定、對抗一國兩制方針，「是政治攬炒」，他們的所為「注定只是斷送自己政治前途」，是沒有服務市民的政治擔當。

陳沛然對DQ失望 稱守崗位抗疫

鄭松泰：錯過總辭最佳時機

陳沛然昨日在網誌稱對人大常委會的決定感十分傷感和失望，但會繼續留在醫院和議會，堅守崗位，跟同業和市民一起抗疫。鄭松泰見記者時表示，不認為總辭會對政權帶來直接威脅，民主派已錯過總辭的最合適時機。他稱明白民主派的憤怒，但認為政治的抉擇是舉手不回。他表示日後「會盡責在有限的環境下講公道說話」。

立法會昨日召開大會，港府出新聞稿DQ四名議員後，大會暫時休會。民主派至昨午約5時見記者，宣布會在今日總辭。胡志偉批評DQ議員的做法是「極其荒謬」，中央政府漠視基本法中三權分立的設計，做法讓立法會變成「一言堂」，他認為一國兩制正式宣告死亡，香港的核心價值遭破壞。

擬議會外連結社會擋「惡法」

胡稱民主運動去向需廣泛討論

被問到日後在議會外的工作，胡志偉重申，從不單靠議會平台阻擋政府「惡行」，包括明日大嶼項目等，日後會透過各人的政治組織、區議會或民間團體，「讓港人知道，這些倒錢落鹹水海的計劃，其實是影響深遠的事」，稱會更廣泛地連結社會。

至於能否參選下年的立法會選舉，胡志偉表示並非民主派考慮的事情。他認為本港的民主運動要轉向一個新的方向，需要更廣泛的討論，不止是19人能做的決定，「需要探討未來的民主道路，面對如此制約下，應該如何走下去」，認為可參考其他曾經歷專權鎮壓的社會。

對於陳沛然不辭任，醫學會會長蔡堅認為現時業界未有共識，且在疫情下醫學界有不少議題需發聲，「如果一時衝動辭職都未必適合，衛生事務委員會的主席已讓建制派做了，如果連聲都無得出，不太理想」。他認為陳應就去留諮詢業界。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，她個人認為陳沛然早前決定接受延任一年，及現時決定留在議會，均未有諮詢業界。她說不是對陳感到失望，而是對整個議會失望，不知非建制派議員留下還可做什麼。她認為陳應諮詢業界，「即使不是諮詢去留，都應問問業界，想他留下之後做些什麼」。