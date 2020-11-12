當日容延任今提請人大 林鄭否認自相矛盾

「作為特首不處理是不負責任」

被問到對泛民議員總辭的看法，林鄭月娥稱這問題應問請辭的議員，「是否願意立法會沒有了他們的聲音呢？如果認為他們是把關人，是監察我們的角色，點解願意在這個關鍵時候，放棄了自己的角色？」

民陣則發表聲明，稱自從「反送中」運動開始，政權的打壓從未停止，指中共政權毫無聆聽民意的意欲，「反倒更加強了無法無天、與民為敵的鐵腕統治」。

林鄭月娥在7月31日宣布引用《緊急法》押後第七屆立法會選舉，同時請求中央處理推遲立法會選舉而出現的立法機關空缺問題，至8月11日人大常委會正式決定，讓第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年。

稱8月起處理 無關訪京及近日拉布

被問到為何8月11日不一併取消4人議員資格，林太稱，當日提請人大處理的是押後立法會選舉而出現立法會空缺的問題，無處理個別議員資格，所有事都要按部就班。至於何時決定要DQ 4人，她說與上周訪京無關係，決定的時間亦不是近日因「見到拉布咁離譜」，這不是事實。她稱，提請人大作出決定，特區政府要交報告、人大常委會要開會，不是「三朝兩日」決定，她說政府由8月已處理議員資格的問題，至9月尾議員決定去留時，政府發現此問題更突顯，故作提請。

她說，自己作為特首要為整個特區負責，包括立法機關，這4名被選舉主任DQ的議員，究竟有否議員資格，政府有研究本地法例能否自行處理，但結論是沒有。她形容，「無法自行處理而不處理是不負責任態度」，考慮到整個延任的權力是來自人大常委會，故作為特首「有承擔就要提出有此憲制困難，請常委會為我們解決此問題」。