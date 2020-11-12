戴啟思轟無司法程序 做法如古時君主 湯家驊倡覆核7月提名無效決定

人大常委會昨晨通過DQ 4名議員資格的決定，會議議程事前無公開，北京及港府也沒有任何預告，署理特首張建宗周二被問DQ一事時還說，「有很多報道是關於這所謂DQ事件等等，全部都是揣測」，稱「是未經證實的」。

戴：可覆核挑戰特首刊憲DQ

大律師公會主席戴啟思表示，人大常委的決定本身無「司法投入（judicial input）」，亦無經過司法程序，4名議員連答辯機會都沒有。他說，若政府沿用《基本法》第79條褫奪4人議員資格，4人起碼有機會抗辯及回應，大會亦會投票，整個過程相對公平；但人大常委今次繞過基本法行事，猶如在位者直接懲罰。

不過，戴啟思認為，儘管法例訂明人大常委決定不容司法覆核挑戰，4名議員仍可入稟作司法覆核，以挑戰特首刊憲褫奪他們議員資格的決定。

陳文敏：看不到法理基礎

陳弘毅：似乎本地法律解決不了

港大法律學院講座教授陳文敏亦稱「看不到（決定）有何法理基礎」，指該決定中聲稱是「依法認定」，但完全無視《基本法》第79條。他指出，對於人大常委的決定，無人可以挑戰，「無任何補救」，但4名議員至少可以入稟司法覆核，就今次被DQ，挑戰政府從未予他們答辯的決定。

不過，港大法律學院教授、基本法委員會委員陳弘毅稱，4名議員早被選舉主任裁定參選提名無效，後來人大常委才決定立法會議員可延任最少一年，在這特殊背景下，「似乎本地法律解決不到問題」，特首才尋求人大常委協助，得出此決定。

湯家驊亦稱，決定並非特首或人大常委要求作出，實情是選舉主任早於7月已裁定4人不具備參選資格，人大常委只據此作出決定。他認同，選舉主任坐擁相當大的權力，但指相關權力是本港法例所賦予，要減少他們的權力只能靠修改法例。

譚惠珠料法庭受理機會低

基本法委員會副主任譚惠珠說，被DQ議員可要求申請選舉呈請及司法覆核，但認為人大常委會作出決定後，法庭受理的機會較低。