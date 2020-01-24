人大頒議員資格決定 港府DQ 4人 陳文敏斥「僭建」程序 林鄭：將修例公職人員違誓要負後果

林鄭否認「行政獨大」

胡志偉批「極其荒謬」

港大法律學院教授陳文敏斥人大常委會凌駕基本法，擅自「僭建」DQ程序。有學者憂慮再修例後，政府會以此「尚方寶劍」處理政府認為政治上「唔啱」的人。特首林鄭月娥昨日則否認DQ做法令「行政獨大」。民主派昨傍晚宣布19人總辭，民主黨主席胡志偉批評，DQ議員的做法「極其荒謬」（見另稿）。

無預告下全票通過 今後均適用

在無公開預告議程下，全國人大常委會昨早突然全票通過上述決定，適用於原定9月舉行的第七屆立法會選舉，因尋求外國或境外勢力干預香港事務等被特區政府「依法裁定」提名無效的第六屆議員，「今後參選或出任立法會議員的，如遇上述情形，均適用本決定」。港府昨午宣布，郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌4人即時喪失議員資格。全國人大委員長栗戰書昨主持全國人大常委會閉幕會並發表講話，強調通過決定，是堅持和完善「一國兩制」體系，依法維護國家安全、維護香港憲制秩序。

林鄭月娥昨午在記者會開場發言稱，人大就基本法104條釋法說明擁護基本法、效忠特區，同時是參選和出任議員等公職的法定要求。她說，既然郭榮鏗等4人不具備參選資格，自然都不具備出任議員的法定要求和條件，否則明顯是偏離104條解釋。

林鄭：104條釋法指須效忠特區

一經「依法認定」即DQ

被問到DQ議員在基本法第79條有規定，人大決定是否「僭建」程序，賦權特首「DQ」議員，她說人大決定無賦權特首，人大決定已作明確規定，因為有人就任議員後做了不效忠特區、不擁護基本法的行為，一經「依法認定」便即時喪失議員資格。她又稱，人大決定被法庭認為對特區有約束，但「無人話以後每次議員資格都要請人大常委去做，今次是特殊情况」。

將訂明公職人員宣誓形式

現時有多條法例DQ參選或議員資格，政府將進一步按人大就104條的釋法修訂本地相關法例。林鄭月娥稱，有關公職人員宣誓的具體要求主要載於不同法例，需要理順的範疇可能包括訂明具體的宣誓形式、監誓人的安排和違反誓言的處理機制及後果等，希望能夠盡早提交草案予立法會審議。

被問到修例會否涵蓋區議員等其他公職，林太稱此問題是《港區國安法》實施後要處理，而公職人員要宣誓的相關工作仍在進行。

馬嶽料處理政治上「唔啱」的人

蔡子強斥行政霸權

中大政治與行政學系副教授馬嶽說，暫難估計修例目的及具體內容，但認為政府會以此「尚方寶劍」處理政府認為政治上「唔啱」的人。公職人員除議員及公務員外，亦包括法官，他稱未想到法官會如何違反基本法，「是否我判了黃之鋒無罪，或者『肥佬黎（壹傳媒創辦人黎智英）』無罪，我會違反誓言？無辦法知道」。同一學系的高級講師蔡子強表示，政府由7月開始，半年內3次繞過基本法框架，無聲無息地突然訂立港區國安法、押後立法會選舉，以及是次DQ議員，形容這是人大「僭建」新決定，是一種「行政霸權」。

明報記者

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