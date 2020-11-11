咬斷警指案 辯方腦神經專家：咬噬時間短 屬非自主反應

稱現場混亂 被告受多種刺激

被告杜啟華（24歲）否認在公眾地方擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪。事主包括警員葉卓軒、現為總警司的梁子健，及右手無名指被咬斷的警長梁啟業。

控方專家證人、同為腦神經科的醫生余毓靈早前作供稱，案件只須考慮被告事發一刻臉部受到的刺激及其咬噬動作，其餘部分均非重點。袁孟豪對此表示「不認同亦不適合」，解釋稱因現場混亂，被告同時受到多種刺激，如警方拉扯、失平衡等，被告有因而作出相關反應，包括左眼閉起、嘗試平衡身體等，這些動作均會延長被告的反應時間。

袁孟豪續稱，由警長手指出現在被告口中，直至手指完全離開被告的口，過程歷時約0.46秒，但由於被告在現場同時受到多種刺激，而大腦須同時決定多項反應的時間一般亦需0.58至0.64秒，時間上不足以讓被告完成經思考的咬噬動作。

指戴口罩下需半分鐘辨別口中異物

袁孟豪另指出，因被告事發時有戴着口罩，如被告要憑口及舌辨識口中異物為警長手指的話，按文獻及自行實測分析，估計需時至少半分鐘；即使沒戴口罩，識別時間「粗略估計都必定超過1秒」，因此認為被告沒足夠時間識別出警長的手指並決定要將其咬斷，該下咬噬只是被告的非自主反應。案件今續。

【案件編號：DCCC778/19】

（反修例風暴）