旁觀搗亂食肆 男子遊蕩囚9月 官斥如黑社會勒索 衝擊法治

指戴口罩在場如鼓勵搗亂 判阻嚇刑罰

被告楊浩然（36歲）任職市場推廣助理經理，辯方提出保釋等候上訴被拒。控罪指，被告去年12月26日在大埔超級城「星泰真味」外阻撓警員賴灝緯執行職務，及在該食肆內遊蕩，令食肆東主符賽珍擔心人身安全。根據《刑事罪行條例》第160（3）條，此罪的最高刑罰為判監兩年。

阻差辦公罪脫

官批警供辭「差到無人能信」

對於首項阻差辦公罪，陳官表示警員賴灝緯聲稱遭被告推心口跌倒，但片段顯示被告沒推撞警員。對於賴供稱推開玻璃門時遭被告阻擋，卻在辯方播片後改口，陳官認為賴更改說法是「為免自己泥足深陷，在虛構的指控被揭穿時無處可逃」，形容其證供質素「差到無人能信的程度」，裁定控罪表證不成立。

至於次項遊蕩導致他人擔心罪，陳官表示「星泰真味」東主符賽珍作供與現場片段一致，片段顯示被告戴上口罩，與約30人在餐廳喧嘩，其中兩名少女將餐具、調味料等倒在餐桌上，令食客受驚離開。陳官強調，眾人恃人多勢眾便肆無忌憚，裁定被告有意鼓勵及支持他人搗亂，遊蕩導致他人擔心罪成。

辯方求情稱，被告承認當日的行為無聊幼稚，只因情緒高漲而犯案。陳官聽畢表示被告對犯案無悔意，雖然無證據顯示被告如何搗亂，但他在後方「任由兩名無知少女胡作非為」，行為可恥。陳官直斥被告與同黨愚昧荒唐地在餐廳搗亂，存心「蹂躪」商戶的心血，須判以阻嚇性刑罰。

【案件編號：FLCC1309/20】

（反修例風暴）