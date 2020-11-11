跨國研究指疫下經費少 港學者憂調查報道遞減

歐盟：密切關注蔡玉玲案

另外，繼美國國務院表示關注後，歐盟駐港澳辦事處昨午亦在Twitter發文，稱密切關注蔡玉玲因調查報道被控一案，強調「新聞自由是基本權利」。

跨國機構合作的「2020年促進媒體民主監測研究項目」於今年1月至8月展開，項目有18個國家及地區參與，包括瑞士、澳洲、丹麥、智利等，香港浸會大學新聞系在港訪問10間傳媒機構超過20名來自電視台、報紙和新媒體的記者及管理層。研究指出，調查報道的產量與媒體機構的財政狀况成正比，而疫情衝擊全球經濟，媒體資金大減，令調查報道大受影響。

參與研究的浸大新聞系助理教授盧惠嫻表示，報告指出，疫情之下多地調查報道經費大減，令澳洲ABC新聞的電視和電台節目減少調查報道部分，而智利亦有媒體改為外購深度報道，或開發眾籌訂閱網站，才能維持高品質的調查報道。

研究續指出，香港約有一半受訪媒體有專門做調查報道的小組，而小組會較一般記者有較多資源和時間採訪報道。盧惠嫻說，本港媒體重視調查報道，數年前的「巴拿馬文件」以至近年《鏗鏘集》的《721元朗黑夜》都受公眾支持，惟她指出，負責製作《721元朗黑夜》的港台編導蔡玉玲被捕，憂傳媒「自設紅線」，出現寒蟬效應，減少報道具爭議和涉及公眾利益的議題，對新聞媒體的監督功能造成深遠影響。