准保釋明年再訊 感激支持「令我唔孤單」 蔡玉玲被控 緣起車主投訴7‧21報道

蔡玉玲開庭前表示感激外界支持，「令我覺得自己一啲都唔孤單」，又稱訴訟將持續一段時間，「但我知道唔係我一個人走落去」。對於公務員事務局表明沒權限向自僱「服務提供者」提供法律援助，她表示明白港台管理層的困難，事件「再次反映港台作為傳媒機構及政府部門的兩難」，但希望管理層在制度外展現道德勇氣。

當局稱沒權限予法律援助

蔡：盼管理層制度外展道德勇氣

蔡玉玲（37歲）被控違反《道路交通條例》第111(3)(a)條，涉於今年5月17日及6月10日，為取得一架私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出虛假陳述，即表示她申請證明書作交通及運輸事宜有關的用途，即「進行法律程序」和「買賣車輛」以外其他有關交通及運輸的事宜。

裁判官應控方申請，將案押後至明年1月14日，待警方進一步調查及索取律政司指示，包括翻閱運輸署的電子認證資料。

留聯絡邀事主受訪 報道播出對話

據了解，涉案車輛由一間私人公司持有，但以另一間公司登記地址。港台記者今年6月22日到登記地址查證，其間有記者展示蔡玉玲的職員證，當場留下聯絡方法。不久，公司負責人致電記者，記者問及7．21當晚為何涉案車輛會在元朗出現，並邀請對方受訪。

事後，公司負責人發現《鏗鏘集：7．21誰主真相》播出兩人對話，又指明該公司為涉案車輛登記車主，負責人隨即向警方投訴。節目片尾顯示，蔡玉玲是該集《鏗鏘集》的3名編導之一。

據悉，警方調查發現，蔡玉玲兩度向運輸署網上申請車輛登記細節證明書，取得車主姓名及地址等資料。蔡玉玲申請證明書時，聲明用途是「其他有關交通及運輸的事宜」，惟她的目的並非如此，涉嫌虛假陳述。

【案件編號：FLCC1999/20】