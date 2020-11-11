美多制裁4官 劉賜蕙李桂華有份 北京港府斥干預 劉兆佳：特朗普製絆腳石留拜登

另兩人：港澳辦鄧中華國安公署李江舟

美國國務院周一（9日）就《港區國安法》制裁上述4名中港官員。美國國務卿蓬佩奧發聲明稱，此次被制裁的4人參與落實國安法，危害香港的和平、安全和自治，其中李江舟、劉賜蕙和李桂華任職的部門有份制定、通過及執行國安法，鄧中華所屬的港澳辦則多次介入香港事務，打壓示威者；4人將被禁止入境美國，他們在美國境內的財產、透過美國人持有或控制的財產將被凍結。

禁入境凍結在美財產

劉賜蕙指制裁徒勞 李桂華：不動搖

劉賜蕙回應稱，美國政府希望透過對所謂「制裁」打擊警隊在維護國家安全的工作只會徒勞無功，她毫不畏懼，將繼續堅定不移，專心做好維護國家及香港安全的工作。李桂華表示，維護國家安全是任何地方的警務人員理所當然的責任，會繼續做好維護國家及香港安全的工作，美國不公平的制裁不會動搖他護法執法的決心。

在北京，外交部發言人汪文斌批評美方公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方堅決反對、強烈譴責，要求美方立即停止制裁。署理行政長官張建宗批評美國粗暴干預香港事務，稱不合理及不能接受。特區政府其後發稿表示，美國制裁是「卑劣行徑」，不合理地對維護國家安全的中央及特區政府官員施以「霸凌行為」，嚴重損害香港與美國在各個層面的關係。

國安處長等上級未被制裁

搜壹傳媒拘鍾翰林 李桂華出面

劉賜蕙1987年加入警隊，今年7月起擔任警務處維護國家安全部門的負責人，李桂華則在今年7月由有組織罪案及三合會調查科調到國安處，近月國安處多次行動都是由李桂華負責向傳媒交代，包括拘捕前學生動源召集人鍾翰林及搜查壹傳媒大樓等。雖然今次警隊國安處有兩人被制裁，包括高級警司李桂華，但國安處長蔡展鵬及兩名負責國家安全的警務處助理處長簡啟恩和江學禮都不在名單。

至於被制裁的中央官員，鄧中華在國安法立法後，曾稱全國人大授權人大常委會訂立國安法，並非只是單次授權，常委會將來可根據香港實際情况，繼續制訂相關法律。李江舟則出身於國保系統（公安部一局），2016年起任中聯辦警務聯絡部部長。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特朗普政府在此時再次制裁中港官員，有可能是為了製造絆腳石，令拜登日後改善中美關係時有障礙，不排除在白宮政權交接前，特朗普政府會推出新一輪制裁措施。至於為何未有制裁警方國安處處長等高級官員，而是制裁職級較低的李桂華，他認為美國政府章法混亂，也可能是香港的親美人士將名單交給美國政府。

中大學者：特朗普對港政策

料拜登不撤亦不急推

中大全球研究學士課程兼任講師陳偉信認為，此時公布新一批制裁名單，或是特朗普希望繼續在中美問題上施壓，以留下「遺產」，也可能是因為早前有指鍾翰林等人擬進入美國駐港總領事館尋求庇護不果、被警方拘捕，故美方作出回應。他認為，美國已通過《香港人權與民主法案》，除非法律框架有根本改變，否則即使白宮易主，在對港政策上都只會改變制裁等政策的實施速度，他估計對港事務不是拜登政府首要處理的問題，故特朗普留下的政策不會即時被撤銷，亦未必會優先推進。

明報記者

（港區國安法）

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