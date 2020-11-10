律政司介入郭偉強案 法官批准撤控

律政司一方：連表面證據都不成立

郭偉強：案件源於議會「所謂抗爭」

陳志全昨沒到庭，律政司一方稱，考慮警方獨立調查小組提供的證據，包括多名立法會議員及保安員的證人供辭、公開媒體片段及閉路電視片段等，以及警方對錄像證據的逐格片段分析，律政司認為現有證據不足以支持普通襲擊的罪行元素。

律政司又稱，留意到陳志全就事件報案後，在警方未完成調查便作出私人檢控，在全盤考慮由陳志全一方及警方提供的證據及材料後，認為現有證據不足以證明指稱罪行，亦沒有合理的定罪機會，甚至連表面證據都不成立，故申請介入及中止法律程序，獲裁判官批准。

郭偉強原被控本年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊他。郭偉強昨在庭外稱，是次案件源於議會混亂及「所謂的抗爭」，強調自己由始至終都沒有犯罪意圖，而案件終於告一段落，他冀社會和議會都能盡快回復平靜。

【案件編號： ESS12249/20】