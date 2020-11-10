建制輿論民調上周起頻喊DQ

立法會議員何君堯上周四表示擬去信特首要求褫奪民主黨林卓廷、許智峯資格，《文匯報》昨頭版報道稱議員「攬炒」涉違誓、違反愛國者治港原則；《大公報》亦在內頁稱需依法追究議員「違誓言」。「紫荊研究院」上周四發表民調，稱有近七成受訪者不滿留任民主派議員表現、63.6%受訪者不支持被DQ者繼續擔任立法會議員。

被指親建制的香港研究協會昨亦發表民調，稱在本月6至9日隨機抽樣電話訪問1071名市民，有57%受訪者「不滿意」民主派議員10月中復會以來工作表現，表示「滿意」者佔12%；研究又稱，62%受訪者認同4人目前議員資格應被取消，「不認同」佔28%。調查又稱，46%受訪者認同議員拉布涉違反就職誓言、議員資格應被褫奪。

曾鈺成：泛民表現違效忠特區誓言

立法會前主席曾鈺成亦在建制媒體「香港仔」撰文，批評泛民的「破壞行為」較他們預告的更廣泛、更嚴重，不止針對一直聲言反對的法案，而是無差別為立法會、各委員會所有工作製造麻煩和障礙，稱其表現違反立法會議員「效忠特區」、「為特區服務」的誓言，「可構成喪失議員資格的理由」。

多個建制團體亦請願，如民建聯前區議員巫成鋒、「荃灣各界人士」等，今日會到特首辦及政總要求褫奪4人議員資格。