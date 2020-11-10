陳文敏：基本法列程序 非人大說了算 「違誓DQ」須立會在席2/3議員通過

建制派持不同看法，新民黨立法會議員容海恩於網媒「點新聞」撰文，引述人大2016年就《基本法》104條釋法所指，立法會議員的行為約束，不單指議員宣誓一刻，若宣誓後從事違反誓言的行為，都要依法承擔責任。

容海恩：104條不止約束宣誓一刻

陳：條例指宣誓當刻 現不適用

今屆會期之初，青年新政梁頌恆、游蕙禎等6人因違反《基本法》104條宣誓而喪失議員資格，陳文敏認為104條在現時情况下並不適用，因是與宣誓就任當刻相關，但現任4名議員已通過宣誓。陳文敏慨嘆，疫情下社會氣氛原有所緩和，但卻傳出要DQ議員，只會令社會傷痕愈挖愈深，「既然議會都無法做，（示威者）唯有繼續抗爭，對癒合社會完全無好處」。

嘆氣氛緩和傳DQ 社會傷痕難癒

翻查資料，梁頌恆、游蕙禎等2016年因宣誓被裁定無效，律政司入稟司法覆核，人大隨即全票通過釋法，梁、游遭裁定宣誓無效、不可再宣誓，其後喪失議席，上訴至上訴庭及終院亦遭駁回。其後，劉小麗、梁國雄、羅冠聰、姚松炎亦因宣誓無效而失去議席，同由政府入稟法庭司法覆核，並由法庭判決各人喪失議席。