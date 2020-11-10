泛民：人大DQ議員即總辭 傳針對9月立選失資格4人 中央列框架港府出手

多於一名消息人士證實，收到信息人大常委會處理撤銷立法會議員職務，暫時知悉主要針對曾被選舉主任指稱不符參選原定9月立法會選舉資格者，即專業議政梁繼昌、公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒。其中一名消息人士稱，事件已醞釀一段時間，中央一直保密。

至於DQ安排，消息人士相信人大常委會未必會點名指明DQ誰，但會列出立法會議員資格要求，並作出一個決定或決議，然後由特區政府按人大指示執行，宣告被指不符資格者議席即時失效。如遭DQ者不服，可申請司法覆核，但因人大常委會有凌駕地位，料能成功司法覆核的機會低（見另稿）。

剩41建制議員 可過明日大嶼內地投票

立法會共有21名非建制派議員，包括19名民主派、醫學界陳沛然、熱血公民鄭松泰。被問會否跟隨民主派總辭，鄭松泰表示「待（中央）正式行動後才作決定」；陳沛然則沒回覆查詢。倘19名民主派議員全部離任，立法會將剩餘41名建制派議員、陳沛然和鄭松泰，建制派的票數足以通過「明日大嶼」前期研究等工程撥款、《基本法》23條和修改選舉條例等一般政府法案，但建制派未夠票通過政制改革。

譚耀宗：干擾立會運作不適合做議員

全國人大常委譚耀宗昨晨上京出席常委會會議，表示議程暫未見DQ議員。譚主動提及立法會會議恢復後，有議員不斷干擾立法會正常運作，需要正視；亦說「攬炒派」不斷要求響鐘點算出席人數，導致多次流會。他稱議員應按照基本法第104條宣誓效忠的內容去行事，包括效忠香港特別行政區及擁護基本法，如果議員干擾立法會的正常運作，「不適合做立法會議員」。

胡志偉：過去兩月全力監察港府

DQ反映中共老羞成怒

民主派昨見記者，民主派會議召集人胡志偉表示，開會後一致決定，一旦人大常委會DQ議員，民主派議員「將義無反顧地總辭，對DQ此荒謬的決定，作出最強烈的抗議」。胡志偉說民主派延任後，過去兩個月全力履行職責及監察政府，DQ反映中共對他們的抗爭「老羞成怒」，完全不顧民意的強烈反彈，斥做法違反基本法。胡志偉批評，如DQ屬實，證明中央完全不尊重香港市民的聲音，強調議員點算法定人數獲基本法授權，「只要建制派坐齊在議會內，點人數便完全不會影響議會運作」。

民主派早前以民調支持為由留任，並稱要留在立法會抗爭、抵抗惡法。胡志偉昨表示，中央DQ議員將進一步減少民主派在議會的力量，反映只有「言聽計從的人」才能留任，故民主派只能以總辭向全世界表達不滿和抗議。有本土派昨在網上揶揄民主派當日接受延任拒辭職，今日遭北京DQ。早前辭職的朱凱廸，在社交媒體留評論，稱「民主派此時集體辭職抗議，比起留下來等候凌遲羞辱，還是有一定『止蝕』作用的」。

建制派的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國認為，民主派近月拉布行為值得譴責，他不清楚DQ的消息，但認為中央會為所有決定提供解釋，屆時才再評論。

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