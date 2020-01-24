賓州賽果定音 CNN搶先報

20分鐘內美媒先後揭盅

上周六早上11時24分，有線新聞網絡（CNN）的布利策（Wolf Blitzer）宣布拜登當選總統：「緊張漫長的4天後，我們終於到了這場選舉的歷史時刻。」全國廣播公司（NBC）新聞遲數秒加入報道。接着，MSNBC與哥倫比亞廣播公司同於11時25分，美國廣播公司（ABC）新聞於11時26分，美聯社於11時28分，《華盛頓郵報》於11時34分，相繼宣布拜登勝出。

觸發點是擁有20張選舉人票的賓夕法尼亞州點票結果，拜登以逾3萬票拋離特朗普，選舉人票超過了270張的當選門檻。到11時40分，霍士新聞主播貝爾（Bret Baier）亦加入發表類同消息，且稱拜登兼奪賓夕法尼亞與內華達，坐擁290張選舉人票；而主播華萊士（Chris Wallace）就對觀眾說：「這是霍士新聞頭條，在熒光幕下方的滑動新聞標題是：『拜登當選美國第46任總統』，在霍士。」

《華郵》：宣布前一天已悉拜登握勝券

《華盛頓郵報》稱，一般傳媒預測選舉勝敗仰賴各州官方的選票逐步點算、區域統計分析、地方投票模式，它們發表宣布前的一整日已察覺得到拜登漸握勝券，可是因數據不充分，以及各州新冠病毒疫情衍生的不確定，才繼續等待點算至最後數千張選票。霍士與美聯社額外有聘請附屬芝加哥大學的非牟利研究公司提供投票數據。美聯社表示，他們有熟悉各州選舉規則等的職員，配合政情記者及美聯社內的選舉研究組提供的資訊，以及VoteCast民調記錄選民的選擇及左右其抉擇的原因，以分析研判勝負；要是二人相差僅0.5%，不會宣布誰勝出。

（華盛頓郵報/紐約時報）

（2020美國大選）