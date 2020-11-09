共和黨領袖沉默 新星：賀拜登尚早

【明報專訊】現任美國總統特朗普昨日尚未承認落敗，共和黨國會領袖亦對拜登勝選保持沉默，未有按慣例向勝選者表達祝賀。路透社報道稱，特朗普盟友和顧問私下承認要推翻選舉結果並留在白宮的機會很微，但在為承認落敗做準備之際，亦認為應給予時間解決一切法律挑戰。美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名消息人士稱，特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）已跟特朗普談論承認落敗的問題。
路透社：特朗普顧問認難推翻結果
參議院共和黨領袖麥康奈爾上周六未承認拜登勝選，其助手僅向傳媒提及他上周五發表的聲明，他當時稱「應點算所有合法的選票，但不得點算非法提交的選票，各方都必須能觀察有關過程，而法院應應用法律並解決糾紛」。黨內領袖大多保持沉默，有部分則繼續質疑選舉公正。數名被視為共和黨新星的議員亦指出，現時發表祝賀仍是為時過早，如參議員霍利（Josh Hawley）稱並非由傳媒確定誰當選總統。
只有少數普通的共和黨議員向拜登表達祝賀，如表明將退休的眾議員赫德（Will Hurd）說：「美國人已發聲，我們須尊重這個決定」。白宮前國家安全顧問博爾頓上周六在《每日電訊報》撰文，斥特朗普「失體面的表現令人深感困擾」，又形容現時共和黨面臨品格考驗。
（紐約時報/路透社/CNN）
（2020美國大選）
相關字詞﹕麥康奈爾 共和黨 特朗普 2020美國總統大選