共和黨領袖沉默 新星：賀拜登尚早

路透社：特朗普顧問認難推翻結果

參議院共和黨領袖麥康奈爾上周六未承認拜登勝選，其助手僅向傳媒提及他上周五發表的聲明，他當時稱「應點算所有合法的選票，但不得點算非法提交的選票，各方都必須能觀察有關過程，而法院應應用法律並解決糾紛」。黨內領袖大多保持沉默，有部分則繼續質疑選舉公正。數名被視為共和黨新星的議員亦指出，現時發表祝賀仍是為時過早，如參議員霍利（Josh Hawley）稱並非由傳媒確定誰當選總統。

只有少數普通的共和黨議員向拜登表達祝賀，如表明將退休的眾議員赫德（Will Hurd）說：「美國人已發聲，我們須尊重這個決定」。白宮前國家安全顧問博爾頓上周六在《每日電訊報》撰文，斥特朗普「失體面的表現令人深感困擾」，又形容現時共和黨面臨品格考驗。

（紐約時報/路透社/CNN）

（2020美國大選）