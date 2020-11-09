拜登：重建美國靈魂 賀錦麗：民眾選擇真相

本月20日滿78歲的拜登，當地時間上周六晚上於老家特拉華州威爾明頓市（Wilmington）會見支持者。他說美國人民已發聲，「他們給我們一次明確的勝利，毫無爭議的勝利」。他又稱，自己贏得多達7400萬張普選票，為美國總統選舉史上最高得票紀錄，人民授權他控制疫情，共建繁榮。他誓言「重建美國的靈魂」，呼籲國民讓局勢降溫，重新互相傾聽，停止將對手當成敵人看待，「我們都是美國人，是時候治癒美國」。

成為首名亞裔兼首名黑人女性副總統當選人的賀錦麗形容，選民投下選票，發出清楚信息：「你們選擇希望、團結、正直、科學，還有真相」。她亦感念不同世代的少數族裔女性貢獻，稱自己是首名成為美國副總統的女性，「但我不是最後一個」，鼓勵未來世代不論性別，放膽追夢。

英德道賀 俄國巴西未表態

多個國家領袖祝賀拜登當選。英國首相約翰遜在Twitter稱，期待未來與美國在氣候變化、貿易及國家安全等範疇緊密合作。德國總理默克爾亦稱，期待與拜登合作戰勝巨大挑戰，強調跨大西洋的友誼無法取代。

中國、俄羅斯、巴西等國昨仍未表態，墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）稱選舉仍有法律爭議，會待最終結果出爐才表態。

（路透社/BBC/衛報）

（2020美國大選）