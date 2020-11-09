李柱銘：對港政策無關黨派 鍾國斌：視乎內閣

身在英國、專注國際連結的立法會前議員羅冠聰表示，對華強硬是兩黨共識，但拜登政府除在氣候變化議題或要與中國商討外，民主黨亦傾向以多邊主義處理中國問題，可預期會與各國盟友商量、藉國際組織施壓。他分析，在聯合國等國際組織中，中國籠絡收買小國，料較難推出強硬對付中國的措施；但若美國獲更多歐洲國家合作，或可更有效圍堵中國。他稱雖然共和黨對華態度定較強硬，但拜登政府上場亦未必倒退，可能有一定程度微調。

鍾料取消「香港製造」短期難逆轉

商界方面，自由黨黨魁鍾國斌表示，拜登明年1月20日才正式上任，短期內主要籌組內閣，不似特朗普可馬上延續現行政策。他料拜登上任初期會主力處理國內疫情、經濟等議題，國際層面則要重新加入《巴黎協定》、世衛等，相信香港問題排序較後，但對中、港態度亦要視乎內閣組成，包括國務卿由誰出任。

鍾國斌相信，拜登始終從政數十年，不像特朗普「五時花六時變」，不按規矩出牌，相信拜登「可預測性」較高，「即使針對你，也估計到大概出什麼招，不似特朗普亂來」。他又稱，取消香港特殊地位、通過《香港人權民主法》等都獲兩黨共識，料取消「香港製造」等措施短期內未必逆轉。

（2020美國大選）